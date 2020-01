Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari sono chiamati all’esame Minnesota Timberwolves. L’azzurro è rinvigorito dopo la brillante prestazione contro gli Houston Rockets di James Harden. Ora è arrivato il momento della continuità per i Thunder: l’obiettivo è quello di arrivare ai play-off e il settimo posto nella West Conference è un’ottimo posizionamento in questa stagione di NBA. Molto competitiva come di consueto. Dall’altra parte troviamo i Timberwolves, compagine altalenante ma nelle ultime partite ha mostrato chiari segnali di ripresa.

L’uomo da tenere d’occhio per Gallinari & co. sarà sicuramente Wiggins, autore di ottime gare agli ordini di coach Saunders. Un match dove i Thunder partono chiaramente favoriti, ma lo stato di forma di Minnesota lascia ben sperare in vista di questa importante gara. In NBA, lo spettacolo è assicurato. Il match è in programma lunedì 13 gennaio.

Timberwolves-Oklahoma City Thunder, streaming e diretta tv, dove vedere NBA 13 gennaio

Il match di NBA Timberwolves-Oklahoma City Thunder, in programma lunedì 13 gennaio, non sarà trasmesso da nessuna emittente tv italiana. Nemmeno da Sky, che detiene i diritti tv della NBA. Sky infatti trasmetterà Detroit-New Orleans alle ore 01, mentre alle ore 04:30 sarà disponibile per la diretta tv Lakers-Cleveland Cavaliers. La redazione di SuperNews vi augura una buona visione!