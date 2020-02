Basket serie A2 girone Est: San Severo è cinica, la Pompea cade sul parquet di casa

Nel ricordo di Kobe Bryant, la Pompea Mantova ospita San Severo alla Grana Padano Arena, ecco la cronaca della partita.

Primo quarto

Partenza sprint per San Severo con un parziale di 9-2 nei primi 3 minuti interrotto da un canestro di Lawson per Mantova: non cambia la musica in questa prima parte di quarto con una tripla di Spanghero che porta San Severo sul 12-2. Sempre avanti San Severo con la Pompea che non da segni evidenti di reazione sul parquet, punteggio 4-16 per i pugliesi a 4 minuti dal termine del periodo. Primo quarto dominato da San Severo 22-8 contro una Pompea insufficente in tutti i fondamentali, dai rimbalzi all’attacco: pugliesi che ne approfittano per andare sul +14 senza troppa fatica.

Secondo quarto

Segni di ripresa per la Pompea Mantova, prova a dare la scossa Maspero con una tripla dall’angolo ed una penetrazione del capitan Ghersetti con annesso tiro libero, portano i virgiliani a – 11: entra in partita anche Visconti sempre con una tripla, Pompea che finalmente si sveglia, San Severo non sta certo a guardare in questo frangente con Demps che risponde con un 3/4 da 3. Si unisce alle bombe anche Saccagi per San Severo, 35-25 per gli ospiti che sembrano molto in palla rispetto ai mantovani, soprattutto si aspetta il primo canestro di Clarke nella partita, cosa inusuale per lui. Sul -7 coach Lardo chiama timeout per San Severo che vede assottigliarsi il vantaggio. Ferrara e Clarke portano sotto Mantova, 35-37 sempre in favore ospite, ma abbiamo una partita rispetto al primo quarto. Finisce in parità questo periodo, 37-37 con una gran rimonta da parte della Pompea soprattutto l’attacco è tornato a funzionare, San Severo leggermente in calo ma sempre nel match.

Terzo quarto

Partita punto a punto in questo periodo: equilibrio totale sul parquet nei primi 3 minuti, molto agonismo in campo per entrambi i team. Nessuno vuole prendere il largo in questa partita, prova la Pompea con una tripla di Visconti, ma risponde Spaghero con 2 punti, 50-49 per i padroni di casa 3.50 dal termine del quarto. Finisce un quarto combattutto con San Severo avanti di un punto, 55-54: periodo molto combattuto e ricco di errori da entrambe le parti.

Quarto periodo

Parte bene San Severo con una penetrazione di Ogide, 9 punti per lui al momento, risponde il neo acquisto Infante, 57-58 il punteggio per gli ospiti che non mollano una palla. Molte palle perse dalla Pompea in attacco lasciano il punteggio cortissimo, equilibrio totale alla Grana Padano Arena: Mortellaro e Spanghero provano a spaccare il match, 59-64 il vantaggio di San Severo, timeout per Finelli che vede molta confusione in campo da parte dei suoi. Non cambia la musica, San Severo allunga con Demps e Mortellaro, 64-70 a 2.26 dal termine dell’incontro, Pompea in confusione totale sia in difesa che in attacco dove non entrano canestri facili. Clarke mette una tripla che riapre un pò i giochi: pompea che si affida ai suoi americani che in stagione hanno dato grosse soddisfazioni. Ma rimettendo il punteggio sul 67-75 Ogide risponde alla tripla della Pompea: Clarke non si arrende e riptete la bomba precedente, Demps risponde subito da 2 punti, cala il sipario su questa partita con San Severo che allunga ancora sempre Ogide, il match winner per i pugliesi.

Pompea Mantova:

Sarto, Poggi, Infante, Raspino, Visconti, Ferrara, Vigori, Ghersetti, Maspero, Epifani, Clarke, Lawson

Coach Finelli

San Severo:

Italiano, Saccagi, Mortellaro, Angelucci, Demps, Antelli, Di Donato, Maspero, Ogide, Spamghero

Coach Lardo