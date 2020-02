Basket Serie A2 Ovest – PalaBarbuto in festa: Napoli impone l’alt a Torino

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive della capolista Reale Mutua Torino: i gialloblu, nel posticipo del ventiduesimo turno del girone ovest della Serie A2 andato in scena al PalaBarbuto, cedono per 64-57 alla GeVi Napoli. La quinta affermazione interna di fila consente alla formazione di coach Sacripanti di agganciare al nono posto Scafati a quota 22. Torino, rimasta ferma a 30 punti, vede ridursi a sole due lunghezze il margine di vantaggio in classifica su Agrigento e Casale Monferrato.

Una difesa aggressiva e due triple in rapida successione di Mastellari e Monaldi consentono a Napoli, sempre avanti nel punteggio, d’issarsi sul 13-6. Torino, pur andando a segno quasi esclusivamente con i liberi (8/10), riduce il divario al termine del primo quarto a sole tre lunghezze (15-12). La seconda frazione vede i padroni di casa, in lunetta con una certa continuità ma con scarsa precisione (6/10), respingere i tentativi di aggancio degli ospiti che non trovano alternative al buon lavoro sotto le plance di Diop e andare all’intervallo sul 35-31. Napoli, in un terzo quarto caratterizzato da percentuali bassissime, tocca il massimo vantaggio sul 45-37 prima di subire, a cavallo dell’ultimo mini-riposo, un parziale di 11-0 guidato da Campani che consente a Torino di portarsi avanti di tre lunghezze (45-48). Un bersaglio dalla lunga distanza di Monaldi sblocca la GeVi aprendo un contro-parziale di 7-0 che permette ai biancazzurri di tornare a condurre (52-48). Un gioco da tre punti di Pinkins riporta a contatto Torino (52-51). Lo strappo decisivo è però firmato dai padroni di casa. Una tripla di Roderick, un canestro da sotto di Monaldi ed un contropiede finalizzato da Sherrod riportano Napoli avanti di sette punti (59-52) facendo esplodere di gioia il PalaBarbuto. Quattro uomini in doppia cifra per la GeVi (17 per Roderick il migliore in campo, 12 a testa per Monaldi, Chessa e Sherrod), nessun per Torino, tradita soprattutto da Alibegovic (2/12) e Marks (1/12).