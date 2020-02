Eurolega – L’Olimpia cede all’overtime a Kaunas, vittorie anche per Khimki e Fenerbahce

Settima sconfitta nelle ultime otto gare di Eurolega per l’Olimpia Milano che alla Zalgirio Arena di Kaunas soccombe all’overtime contro lo Zalgiris per 105-97 in un match valido per la ventiseiesima giornata. La compagine di Ettore Messina scavalcata in classifica dal Fenerbahce si ritrova a condividere il decimo posto proprio con quella lituana e con l’Olympiacos. I biancorossi che nel finale perdono Rodriguez per un infortunio alla caviglia chiudono il confronto con ottime percentuali (59,4% da due e 45,5% da tre) concedendone però di migliori agli avversari (61% da due e 50% da tre). Cinque uomini in doppia cifra per l’Olimpia (Rodriguez, Micov e Tarczevski 18 a testa, Crawford 13 e Sykes 11) e altrettanti per lo Zalgiris (Hayes 21, Leday 19, Walkup 18, Ulanovas 16 e Landale 14).

L’Olimpia, in svantaggio 88-78 a 3 minuti e 32 secondi dal termine, ha il merito di non darsi per vinta. I biancorossi ricuciono per la terza volta nel corso della sfida un ritardo piuttosto consistente portando la gara in parità allo scadere dei tempi regolamentari. Nell’overtime lo Zalgiris oltre ad avere la meglio riesce anche a ribaltare la differenza canestri nel doppio confronto. Per il complesso lituano si tratta della quinta affermazione nelle ultime sei gare.

Ventidue punti per Williams, tredici per Datome e Sloukas nel ritorno al successo dopo due ko di fila del Fenerbahce passato a Valencia per 93-86. Il quadro dei risultati della serata è completato dalla larga vittoria interna del Khimki Mosca sull’Asvel Villeurbanne per 108-79. Nel terzo successo consecutivo della compagine di Kurtinaitis in evidenza Shved con 24 punti e 13 assist.