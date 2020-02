NBA: Antetokounmpo “zittisce” Harden con una performance stellare

Quando si parla di Giannis Antetokounmpo, non ce n’è per nessuno. In questo momento, il giocatore greco dei Milwaukee Bucks è nettamente la stella più luminosa in NBA. Non lo dicono solo i numeri, ma lo dicono pure i maggiori esperti di basket USA. L’ultima performance contro gli Oklahoma City Thunder di Gallinari – non in campo in questa partita – ha mostrato tutto il talento di Giannis, autore di 32 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Numeri stratosferici e che oramai sono abituali per il greco, che sta trascinando i Bucks alla vittoria in East Conference.

Antetokounmpo ha risposto con i fatti a James Harden. Il giocatore degli Houston Rockets, ha parlato di Giannis in un’intervista a ESPN, affermando che gli piacerebbe essere alto 2.10, saper correre bene e schiacciare solamente, anziché giocare davvero a basket. Parole pesanti e che dimostrano vecchie ruggini post All Stars Game. Giannis non ha scelto Harden per via del suo vizio di non passare la palla ai compagni. Questa dichiarazione non è piaciuta ad Harden, il quale ha poi risposto per le rime. Antetokounmpo però ha risposto ancora una volta con i fatti, trascinando la sua squadra a una vittoria clamorosa con OKC per 133-86. Lo scontro tra titani è solamente all’inizio.