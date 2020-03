Emergenza Corona Virus: quando tornerà l’NBA?

Dopo la sospensione della stagione NBA 2019/2020, avvenuta in seguito all’esito positivo del covid-19 su Rudy Gobert, stella degli Utah Jazz, si è presa una prima decisione circa il futuro ritorno della lega. A scrivere una lettera informativa sull’accaduto è stato il Commissioner dell’NBA Adam Silver, nella tarda serata americana di ieri 12 Marzo. Egli ha scritto:

‘Cari fans della NBA,

Come voi saprete, abbiamo momentaneamente sospeso la stagione in seguito alla pandemia del corona virus. Abbiamo preso una decisione per salvaguardare la salute dei nostri fan, atleti, chiunque sia collegato direttamente alle nostre partite e al pubblico in generale. Questa interruzione durerà almeno 30 giorni, e abbiamo intenzione di riprendere la stagione, solo e se sarà sicuro per tutti noi.

Intanto, continueremo ad essere coordinati con la malattia e gli esperti di sanità pubblica assieme ai funzionari governativi per determinare protocolli di sicurezza per poter ricominciare le nostre partite. Mentre sviluppiamo l’appropriato corso per il futuro delle partite ed eventi NBA, vi terremo aggiornati rapidamente su eventuali modifiche. I biglietti già comprati per una partita rinviata saranno validi per il recupero della stessa partita. Se le partite non verranno giocate, o giocate a porte chiuse, sarà compito delle squadre stesse di rimborsare i propri fans o di sostituire il biglietto con un altro di una partita che si giocherà.

Vi incoraggiamo a visitare NBA.com per le ultime notizie, aggiornamenti e e materiali interattivi per rimanere connessi col basket. Troverete anche delle linee guide per la sicurezza e la salute di te e la tua famiglia.

Questa rimane una situazione complicata e di rapida evoluzione, che ci rimandare al fatto che siamo tutti parte di un’ampia società con la responsabilità di avere cura dell’altro. E’ questo ciò che l’NBA continuerà a fare, e siamo grati per la vostra comprensione e per essere i migliori fan nello sport.’

Parole chiare quelle del commissioner Adam Silver, che ha tentato di calmare gli animi dei fan della lega più seguita al mondo, in un momento così difficile. L’NBA tornerà quindi non prima di 30 giorni, con eventuali rinvii aggiuntivi nel caso ci dovessero essere delle complicanze in questa pandemia.