Eurolega – L’Olimpia Milano lotta ma cede al Real Madrid

Quinto ko consecutivo in Eurolega per l’Olimpia Milano che in volata cede al Real Madrid per 78-73 nella sfida valida per il ventisettesimo turno giocata al Forum a porte chiuse. Ottimo avvio di gara per la compagine di Ettore Messina che attenta in difesa e precisa al tiro si porta in avvio di secondo quarto sul 30-13. Il Real Madrid si scuote e con un clamoroso parziale di 17-0 si riporta in parità. A Moraschini che pone fine ad un digiuno biancorosso di quasi cinque minuti risponde Reyes. L’Olimpia con un break di 11-1 torna avanti di dieci lunghezze. I canestri di Garuba da una parte e di Gudaitis dall’altra fissano il risultato all’intervallo sul 45-33.

Milano conserva pressoché inalterato il suo vantaggio all’inizio dell’ultima frazione (55-46). Un secondo black-out in attacco di quattro minuti consente al Real Madrid d’infilare un 15-0 che gli consente di andare a condurre sul 61-55. L’Olimpia lotta con determinazione arrivando con Micov ad avere la possibilità di portare la sfida all’overtime: la conclusione dell’ala serba risulta cortissima ed il Real Madrid può incamerare la sesta vittoria consecutiva e tornare, almeno per una notte, al secondo posto da solo. Ottime prove di Moraschini (21 punti e 6 rimbalzi) per i padroni di casa e di Tavares (13 punti e 12 rimbalzi) e Fernandez (16 punti) per gli ospiti.