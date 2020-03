Eurolega – Pronto riscatto per l’Efes di super Larkin

L’Anadolu Efes Istanbul si lascia immediatamente alle spalle il ko di Tel Aviv: la capolista dell’Eurolega consegue il suo sesto successo interno di fila prevalendo per 91-79 sull’Olympiacos nella sfida del ventottesimo turno andata in scena al Sinan Erdem Dome. Grande protagonista della serata Shane Larkin: il 27enne playmaker statunitense che soltanto 48 ore prima aveva stranamente litigato con i ferri della Yad-Eliyahu Arena chiude con 40 punti (3/6 da due, 10/15 nelle triple e 4/4 ai liberi) e 44 di valutazione. L’Efes, sempre avanti nel punteggio dopo i primi sette minuti, manda altri tre uomini in doppia cifra (Pleiss 13, Micic 12 con 9 assist e Dunston 11). Nell’Olympiacos giunto al quarto ko esterno di fila si segnalano Ellis con 14 punti e Buycks con 11 punti e 8 assist.

Nono successo consecutivo per il Barcellona che riaggancia il Real Madrid al secondo posto prevalendo al Palau Blaugrana in volata sul Bayern Monaco per 83-80. La compagine tedesca con un parziale di 14-0 arriva a 3 minuti e 40 secondi dalla fine del terzo quarto ad avere diciassette punti di vantaggio sul 65-48. Il Barcellona costruisce a cavallo dell’ultimo intervallo un break di 12-4 che gli consente di portarsi a meno otto dagli ospiti (60-68). Due liberi di Monroe ed una tripla di Lo riportano il Bayern sul +13 (73-60) a 7.59 dal termine. I padroni di casa con Mirotic in testa non hanno però nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. Una tripla di Oriola completa un parziale di 18-4 che permette al complesso di Svetislav Pesic di andare a condurre 78 a 77 a sessantun secondi dalla conclusione. Il Bayern, impeccabile per quasi tutto il confronto, pecca di lucidità nel finale favorendo il compito del Barcellona. Mirotic, migliore in campo, chiude con 28 punti e 37 di valutazione. Tra i blaugrana positive anche le prove di Higgins (16 punti e 4 assist) e Kuric (13 punti). Sul fronte tedesco in evidenza soprattutto Monroe (19 punti) e Lucic (12 punti e 5 rimbalzi).

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive del Maccabi Tel Aviv: la compagine di Ioannis Sfairopoulos soccombe alla Stark Arena di Belgrado contro la Stella Rossa per 92-78. Decisivo in una sfida comandata dall’inizio alla fine dai padroni di casa si rivela il parziale di 18-3 in avvio di ripresa che consente ai biancorossi di volare sul 67-48. Nel complesso serbo ottime prestazioni per Baron e Punter (22 punti a testa) e Stimac (12 punti e 12 rimbalzi). Sul fronte Maccabi prova convincente per Dorsey autore di 19 punti. Il Khimki Mosca con una grande ripresa torna al successo dopo il ko esterno subito contro lo Zalgiris Kaunas superando davanti al proprio pubblico il Fenerbahce per 82-68. Quattro uomini in doppia cifra per i padroni di casa: Shved (23 e 6 assist), Jerebko e Booker (15 a testa) e Robinson (10). Una tripla di Jennings a due secondi dal termine consente infine al Kirolbet Baskonia di superare in casa l’Alba Berlino per 73-72. Terzo successo consecutivo per la compagine di Dusko Ivanovic che trascinata da Shengelia (24 punti e 7 rimbalzi) riesce nell’impresa di risalire dal -17 accusato a 2 minuti e 20 secondi dalla fine del terzo quarto.