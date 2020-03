Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers : dove vedere la partita in diretta TV, streaming e in differita

Questa sera in prima serata italiana, alle 21:30, i Los Angeles Clippers ospiteranno i Philadelphia 76ers allo Staples Center. Una partita che coinvolge due compagini che ricoprono i vertici dell’NBA, con i californiani secondi ad Ovest dietro solo ai cugini dei Lakers, e la franchigia della Pennsylvania quinta ad Est. I Clippers arrivano da 3 vittorie di fila, incassate in ordine cronologico ai danni di Memphis, Phoenix e Denver. Philadelphia invece, nelle ultime tre partite, ha avuto di fronte avversari modesti come Atlanta, Cleveland e New York, perdendo solo contro i Cavaliers. In questa stagione i Clippers e i 76ers si sono già incontrati recentemente, il 12 Febbraio, con una sorprendente vittoria di Philadelphia per 110-103 al Wells Fargo Center.

In casa 76ers la parentesi infortuni è problematica, con le due stelle della squadra Joel Embiid e Ben Simmons entrambi fermi ai box.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle 21:30 su Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky). Per chi non potrà vederla in diretta, è prevista anche la trasmissione in differita alle ore 11, 13:30, 18:30 e 22 domani 2 Marzo, sempre su Sky Sport NBA HD. Il match si potrà inoltre seguire via streaming disponendo di un abbonamento a Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.