E’ ufficiale: i titoli dei campionati di Serie A e Serie A2 non saranno assegnati, promozioni e retrocessioni definitivamente bloccate per la stagione 2019/2020.

Eccoli i verdetti definitivi del Consiglio Federale che si è riunito in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom questa mattina, con la presenza di Giovanni Petrucci e i tre membri del Comitato tecnico-scientifico Vito Cozzoli (Presidente e AD di Sport e Salute Spa), Guido Saracco(rettore del Politenico di Torino) e Francesco Landi (direttore primario del Policlinico “Gemelli di Roma” nonchè coordinatore dello studio sugli effetti del virus Covid-19).

Hanno preso parte anche il presidente di Lega Basket Serie A Umberto Gandini, il presidente di Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano e il presidente di Lega Basket Femminile Massimo Protani.

RIPOSIZIONAMENTO CAMPIONATI NAZIONALI 2020/2021

Le società di Serie A, Serie A2 e Serie B avranno la possibilità di chiedere un posizionamento in un campionato diverso da quello di cui hanno attualmente il diritto sportivo, la data di scadenza della richiesta è 15 giugno 2020.

Per le società nazionali femminili la richiesta di riposizionamento è stata allungata fino al 30 giugno.

SCADENZA ISCRIZIONI CAMPIONATO 2020/2021

Grazie all’intesa tra leghe e FIP, la scadenza per l’iscrizione al campionato di Serie A e ai Campionati Nazionali non professionistici maschili e femminili sarà formalizzata entro e non oltre il 31 luglio 2020.

INTERVENTO FIP: PREMIALITA’ E COMITATI REGIONALI

La FIP per contrastare l’emergenza Coronavirus, ha stanziato un intervento economico complessivo di 6.7 milioni di euro, che si suddividono così: 700.000 euro che saranno destinati ai Comitati Regionali, la cui gestione sarà autonoma ed elargita alle attività sportive del territorio; 2 milioni di euro che saranno erogati regolarmente come premialità per la stagione 2019/20 alle società aventi diritto; 4 milioni di euro in tasse che le società NON dovranno versare nella stagione 2020/21.

FORMAZIONE SETTORE GIOVANILE

La FIP riconosce comunque un anno di formazione a tutti gli atleti dei settori giovanili dalla categoria Under 13 a quella Under 20, che siano stati iscritti in lista elettronica per almeno 1 partita nella stagione 2019/2020.

SPORTELLO FISCALE ON-LINE

Sarà attivato nel sito della FIP lo “Sportello fiscale online”: uno strumento totalmente gratuito che supporterà le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate in riferimento alla risoluzione di problematiche fiscali e tributarie dei propri tesserati e/o collaboratori, che sono legati alle disposizioni del Governo emanate durante la fase di emergenza sanitaria causate dal Coronavirus.