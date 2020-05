Luka Doncic torna in Slovenia

Mentre in NBA ci sono dei tira e molla circa la situazione della riapertura della stagione 2019/2020, sospesa in seguito alla pandemia del covid-19, la stella nascente dei Dallas Mavericks Luka Doncic è tornata in Slovenia, la sua terra natìa. Ha lasciato gli USA per mezzo di un aereo privato, per poter stare vicino alla famiglia in questo periodo storicamente difficile. Questo significa che, se la stagione NBA dovesse ripartire, Doncic dovrebbe far ritorno negli Stati Uniti e stare in quarantena obbligata per almeno 2 settimane, proprio come succede qui in Italia.

Nonostante i numerosi rumors che stiamo ascoltando in questi giorni di una probabile riapertura della stagione corrente, notizie come queste, di giocatori che stanno lasciando gli USA, non fanno presagire il meglio.

La stagione di Luka

Il soprannominato Luka Magic è solo al suo secondo anno in NBA, ma fa già parte del gruppo di All-Star della lega. In questa stagione sta viaggiando con medie da paura (28.7 punti a partita, 9.3 rimbalzi e 8.7 assist) sfiorando la tripla doppia. Si è caricato sulle spalle i suoi Mavericks portandoli, prima di questo stop, in piena corsa per strappare un biglietto per la Post Season NBA: in settima posizione con 40 vittorie e 27 sconfitte nell’agguerrita Western Conference.