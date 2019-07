Basket, Eurolega 2019-20: il calendario dell’Olimpia Milano che debutterà contro il Bayern Monaco

Ieri pomeriggio la Turkish Airlines EuroLeague ha diramato il calendario della stagione 2019-20 di Eurolega di basket maschile che vedrà quest’anno 18 squadre al via e non le classiche 16.

La regular season della più importante competizione europea inizierà appunto il 3 ottobre per terminare con la 34.a giornata il 10 aprile; le prime otto si qualificheranno per i quarti di finale che si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite (21 aprile-6 maggio), mentre le Final Four saranno in programma a Colonia dal 22 al 24 maggio.

Eurolega, incontri della prima giornata

Giovedì 3 ottobre

Khimki Mosca-Maccabi Tel Aviv

Bayern Monaco-Olimpia Milano

Villeurbanne-Olympiakos Pireo

Real Madrid-Fenerbache Istanbul

Venerdì 4 ottobre

Zalgiris Kaunas-Baskonia Vitoria

Efes Istanbul-Barcellona

Alba-Berlino-Zenit San Pietroburgo

Panathinaikos Atene-Stella Rossa Belgrado

Valencia Basket-Cska Mosca

L’Olimpia Milano del nuovo coach Ettore Messina debutterà il 3 ottobre in trasferta contro il Bayern Monaco, mentre alla seconda giornata primo match casalingo contro lo Zalgiris Kaunas. Il primo big match ci sarà il 31 ottobre quando al Forum arriverà il Barcellona, una delle grandi favorite per il titolo; si giocherà anche a Santo Stefano dove il coach dei lombardi tornerà nella sua Mosca dove ha allenato il CSKA per sei stagioni (2005-2009 e 2012-14) con la quale ha vinto due volte la competizione (2005-2006 e 2008-09), curiosamente proprio contro i russi, Milano finirà la regular season quando il 9 aprile si incontreranno al Forum.

Il mese di gennaio è quello più duro per i lombardi che avranno tre trasferte consecutive molto difficili, ovvero Efes Pilsen, Maccabi Tel Aviv e Fenerbache che diranno molto sulle possibilità delle scarpette rosse di entrare tra le migliori otto, traguardo che manca ormai da tanto tempo. L’ultima trasferta stagionale sarà in programma il 2 aprile sul campo dello Zenit San Pietroburgo.

Eurolega, il calendario completo dell’Olimpia Milano

3 ottobre 2019, ore 20:30 Bayern Monaco-Olimpia Milano

11 ottobre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

17 ottobre 2019, ore 20:30 Panathinaikos Atene-Olimpia Milano

25 ottobre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Fenerbache Istanbul

29 ottobre 2019, ore 20:00 Alba Berlino-Olimpia Milano

31 ottobre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Barcellona

7 ottobre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Baskonia Vitoria

14 novembre 2019, ore 18 Khimki Mosca-Olimpia Milano

20 novembre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

22 novembre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Efes Istanbul

29 novembre 2019, ore 20:30 Olympiakos Atene-Olimpia Milano

5 dicembre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado

13 dicembre 2019, ore 20:45 Villeurbanne-Olimpia Milano

17 dicembre 2019, ore 21:00 Real Madrid-Olimpia Milano

19 dicembre 2019, ore 20:45 Olimpia Milano-Valencia Basket

26 dicembre 2019, ore 18 CSKA Mosca-Olimpia Milano

3 gennaio 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo

9 gennaio 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-Panathinaikos Atene

14 gennaio 2020, ore 19:30 Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano

16 gennaio 2020, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

24 gennaio 2020, ore 19:30 Fenerbache Istanbul-Olimpia Milano

31 gennaio 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-Bayern Monaco

4 febbraio 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-Alba Berlino

7 febbraio 2020, ore 21:00 Barcellona-Olimpia Milano

20 febbraio 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-Khimki Mosca

28 febbraio 2020, ore 19:30 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

3 marzo 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-Real Madrid

5 marzo 2020, ore 21:00 Valencia-Olimpia Milano

12 marzo 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-Olympiacos Pireo

20 marzo 2020, ore 19:00 Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano

25 marzo 2020, ore 21:00 Baskonia Vitoria-Olimpia Milano

27 marzo 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne

2 aprile 2020, ore 18:00 Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano

9 aprile 2020, ore 20:45 Olimpia Milano-CSKA Mosca