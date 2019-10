Basket Eurolega, Bayern Monaco-Olimpia Milano: streaming Eurosport Player e diretta tv giovedì 3 ottobre

Giovedì 4 ottobre alle ore 20.30 all’Audi Dome di Monaco di Baviera, Bayern Monaco-Olimpia Milano si affronteranno per la prima giornata dell’Eurolega di basket.

Bayern Monaco-Olimpia Milano, presentazione del match

Sia la squadra bavarese sia quella milanese in questa stagione proveranno a conquistare l’accesso ai playoff, dove ricordiamo si qualificano le prime otto, dopo che nella scorsa stagione non sono riusciti a conquistarli per un soffio visto che entrambe i team hanno terminato la regular season con 28 punti (14 vittorie- 16 sconfitte) a solo due punti dall’ottava (lo Zalgiris Kaunas).

Tra le fila dei padroni di casa, allenati anche quest’anno dal montenegrino Dejan Radonjić, c’è Diego Flaccadori acquistato dalla Dolomiti Energia Trento; oltre al giocatore italiano ci sono stati parecchi acquisti del club tedesco: gli americani Thomas Bray, Josh Huestis e Greg Monroe, il francese Mathias Lessort, il serbo DeMarcus Nelson e il tedesco Paul Zipser.

L’obiettivo principale dei bavaresi è quello di confermarsi campione nella Bundesliga, campionato che l’anno scorso dominò perdendo solamente 3 partite su 34 in regular season per poi rimanere imbattuto nei playoff eliminando nell’ordine Braunschweigh, RASTA Vechta e in finale l’Alba Berlino. Domenica scorsa c’è stato il debutto in campionato con una vittoria extra large sull’Amburgo per 111-55.

L’Olimpia Milano dopo la delusione della passata stagione con l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia da parte della Virtus Bologna e in semifinale scudetto per mano del Banco Sardegna Sassari, ha dato il benservito a Simone Pianigiani e ha preso uno dei tecnici più importanti d’Europa, ovvero Ettore Messina che dopo cinque stagioni ai Sant Antonio Spurs come vice di Gregg Popovich è venuto a Milano per cercare di riportare entusiasmo e sopratutto vittorie. L’ultimo acquisto dei giorni scorsi, ovvero l’argentino Luis Scola porterà molta esperienza soprattutto in una competizione come l’Eurolega, dove ci sono vecchi volponi. Ma oltre al sudamericano la proprietà ha fatto un grande sforzo per consegnare a coach Messina una squadra di ottimo livello e infatti in terra milanese sono arrivati: Sergio Rodriguez, Aaron White, Sergio Rodriguez, Paul Biligha, Michael Roll e Shelvin Mack.

In campionato l’esordio era stato positivo con la vittoria sul campo della De’Longhi Treviso per 75-53, ma domenica scorsa debacle interna contro la Germani Basket Brescia nel derby lombardo che ha fatto storcere la bocca a più di qualche tifoso.

Bayern Monaco-Olimpia Milano, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match valido per la prima giornata di Eurolega tra Bayern Monaco-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.20.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO, MATCH EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra teutonica e quella italiana sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.