Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas si sfideranno per la seconda giornata della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, presentazione del match

Per le due squadre l’esordio nella manifestazione europea è stato da dimenticare visto che sono uscite sconfitte piuttosto nettamente: l’Olimpia Milano sul campo del Bayern Monaco per 78-64, mentre lo Zalgiris Kaunas in casa contro il Baskonia per 70-58; dunque questa sera gara importante per cercare di conquistare i primi due punti in questa Eurolega 2019-20.

Il coach Ettore Messina dovrà fare a meno del playmaker ‘americano Shelvin Mack, a causa di uno stiramento all’adduttore della gamba sinistra. Nella fila delle scarpette rosse militano due ex giocatori che hanno giocato a Kaunas, ovvero lo statunitense Aaron White (2017-19), che ha cominciato in maniera negativa la stagione ed è finito un pò ai margini delle rotazioni del coach siciliano e soprattutto il lituano Arturas Gudaitis, (2013-15) ancora assente dopo il brutto infortunio della scorsa stagione dove ha subito una lesione del legamento crociato anteriore della capsula articolare e della tibia prossimale del ginocchio sinistro. Il centro lituano ormai dovrebbe quasi pronto per tornare a giocare dove sicuramente darà una grossa mano alla squadra visto che la sua assenza di questi mesi ha complicato di molto le cose.

Lo Zalgiris Kaunas nella scorsa stagione è riuscita a qualificarsi per i playoff come ottava classificata proprio all’ultima giornata dove però poi è stata subito eliminata ai quarti di finale dai turchi del Fenerbahce, ovviamente quella lituana non è più la squadra che faceva tremare l’Europa con il grande Arvydas Sabonis ma è sempre da prendere con le molle perchè se in giornata può essere molto pericolosa e difficile da battere.

I precedenti tra le due squadre sono complessivamente quindici e vedono gli ospiti in vantaggio per 15-6; nella scorsa stagione a Milano vinse l’Olimpia per 90-80 con 20 punti di Mike James e 16 con 6 rimbalzi di Vlado Micov; curiosamente i lombardi cominciarono il loro percorso casalingo in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas anche nella stagione 2013-14, vincendo anche in quell’occasione per 82-75.

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, diretta streaming

Il match valevole per la seconda giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas sarà visibile (dalle ore 20.35) in diretta solamente in streaming sul Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La telecronaca della gara sarà a cura di Niccolò Trigari e Hugo Sconochini, gli inviati a bordocampo saranno Giulia Cicchinè e Daniele Fantini.

Per chi non avrà la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.