Nella terza giornata di Eurolega, conclusasi ieri sera con gli ultimi incontri Milano, rialza la testa dopo la bruttissima sconfitta interna in campionato contro Brindisi,(dovuta in primis alla stanchezza),andando a vincere di misura sul campo degli ellenici del Panathinaikos per 79 a 78 dopo una partita molto combattuta e tirata fino alla fine, e quando ad 8 secondi dal termine il cestista Moraschini infilava i 2 tiri liberi i due punti prendevano la via dell’Olimpia.

Nelle altre partite di giovedì il Cska Mosca si aggiudica il derby in alta quota contro il Khimki Mosca:restando in vetta alla classifica,il Kaunas si riscatta dalla sconfitta della scorsa settimana di Milano battendo il Real Madrid.il Fenerbache porta a casa la vittoria sui meno quotati avversari del Baskonia.Il Maccabi torna a splendere sulla Stella Rossa,mentre il B.Monaco trita la sorpresa del torneo dell’Asvel Villeurbanne.

Nelle partite di ieri invece il fanalino di coda(adesso non piu’) dello Zenit San Pietroburgo espugna dopo un tempo supplementare il campo dell’Olympiacos, e quindi giornata amara per la nazione greca del basket.

Il Barcellona doma con facilità l’Alba Berlino ed infine i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul espugnano il campo del Valencia relegandolo all’ultimo posto in classifica, tenendo sempre in mano le redini dell’incontro.

Tornando alla questione dell’Armani possiamo dire che per adesso in Eurolega la squadra sta dimostrando di essere abbastanza grande e a buon punto per centrare quanto meno l’ottavo posto, ma il cammino è ancora iperlungo;la stessa cosa non possiamo dirla in campionato, dove alterna cose buone e ottime a passaggi a vuoto incredibili e inaspettati come le sconfitte interne alla prima e alla quarta giornata rispettivamente contro Brescia e Brindisi, le quali saranno sicuramente dovute a cali di tensione e anche a qualche cedimento fisico visto che l’ultima disfatta interna è maturata domenica sera dopo aver giocato e vinto in Europa il venerdì contro lo Zenit e francamente pure se hai tanti fuoriclasse e panchina lunga un essere umano non recupera tutte le energie in così poche ore non essendo per fortuna un robot.

Vedremo come ne uscirà domenica contro gli ostici avversari di Cremona che hanno 7 vite come i gatti e sono allenati da un grandissimo tecnico come Meo Sacchetti e quindi sarà scontro tra titani (Messina vs Sacchetti).la prossima gara interna contro il Fenerbache dell’ex Obradovic potrebbe essere una ghiotta occasione per prendere non dico il largo ma quantomeno un minimo margine di sicurezza sulle altre concorrenti e non ci resta che attendere l’esito dell’incontro del 25 ottobre (venerdi ore 20e45)prossimo.



risultati: giovedì 17-10-2019

Cska Mosca-Khimki Mosca 99-86

Zalgiris Kaunas-Real Madrid 86-73

Fenerbache-Baskonia Vitoria 87-80

Maccabi Tel Aviv-Stella rossa 84-69

Bayern Monaco-As.Villeurbanne 104-63

Panathinaikos-Ax Armani Milano 78-79