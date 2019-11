Basket Eurolega, Khimki Mosca-Olimpia Milano: streaming Eurosport Player oggi 14 novembre

Oggi alle 18 ora italiana (le ore 20 a Mosca) al Khimki Basketball Center, Khimki Mosca-Olimpia Milano, scenderanno sul parquet per sfidarsi nel match valido per l’ottava giornata di regular season di Eurolega.

Khimki Mosca-Olimpia Milano, presentazione del match

La squadra di Ettore Messina fino a questo momento sta disputando la massima competizione europea in maniera ottimale visto che dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Bayern Monaco per 78-64, è riuscito a fare filotto vincendo le altre sei gare (striscia di successi consecutivi che mancava dalla stagione 2013-14) che gli hanno consentito di andare in testa alla classifica insieme al Barcellona con dodici punti, blaugrana tra l’altro sconfitti in terra milanese due settimane fa per 83-70. Ma le scarpette rosse stanno andando bene in campionato dopo un inizio molto difficoltoso con tre sconfitte nelle prime giornate di cui due casalinghe (Brescia e Cremona), ora invece con una striscia aperta di tre vittorie consecutive la classifica si è fatta migliore con il terzo posto a dieci punti a sei punti di distanza dalla capolista Virtus Bologna, ancora imbattuta.

Queste le parole del tecnico dell’Olimpia che presenta le difficoltà della gara: “Il Khimki è una squadra con un potenziale offensivo notevole attorno ad un giocatore di talento straordinario come Alexey Shved. Sarà una partita dura, difficile contro una formazione molto ben organizzata offensivamente da coach Kurtinaitis. Noi dobbiamo trovare un nuovo equilibrio legato alle assenze che abbiamo e, come sempre, difesa, rimbalzi e pazienza in attacco saranno imprescindibili per provare a vincere su un campo naturalmente molto ostico“.

Il Khimki Mosca allenato da Rimas Kurtinaitis si trova appena due punti sotto l’Olimpia Milano, frutto di cinque vittorie e due sconfitte entrambe in trasferta contro i connazionali del CSKA Mosca e la Stella Rossa Belgrado; nell’ultimo turno c’è stata l’ottima gara giocata sul campo dello Zenit San Pietroburgo vinta per 87-73. Anche nel campionato russo le cose vanno molto bene con la testa della classifica grazie alle sette vittorie in altrettanti match con quattro punti di vantaggio sul CSKA; la stella della squadra è senza dubbio la guardia Aleksej Sved alla quinta stagione con il Khimki, molto pericolosa anche l’ala lettone Janis Timma e il centro americano Devin Booker che nelle ultime tre stagioni ha giocato al Bayern Monaco.

L’obiettivo della squadra moscovita è il raggiungimento dei playoff che la scorsa stagione sono stati falliti con una regular season fatta solo di nove vittorie in trenta incontri con un modesto quart’ultimo posto.

Sono tre i precedenti giocati nella capitale russa con i lombardi avanti per due vittorie ad una, l’anno scorso vittoria milanese per 90-88 15 punti ciascuno di Kaleb Tarczewski e Vlado Micov.

Gli arbitri dell’incontro saranno il croato Sreten Radovic, il lettone Oļegs Latisevs e la tedesca Anne Panther.

Khimki Mosca-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per l’ottava giornata di Eurolega tra Khimki Mosca-Olimpia Milano con palla a due alle ore 18, sarà visibile dalle ore 17.45 in diretta solamente in streaming sul Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La telecronaca della gara sarà a cura di Niccolò Trigari e Hugo Sconochini, gli inviati a bordocampo saranno Giulia Cicchinè e Daniele Fantini.

Per chi non avrà la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.