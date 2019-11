Olimpia Milano-Barcellona 83-70 (Video Highlights): i lombardi con un ultimo quarto fantastico agganciano in vetta i blaugrana

Nella sesta giornata di regular season di Eurolega l’Olimpia Milano batte il Barcellona per 83-70 al Forum Mediolanum di Assago, agganciando in vetta proprio gli spagnoli alla prima sconfitta stagionale in Europa.

Per gli uomini di Ettore Messina è la quinta vittoria consecutiva contro una delle squadre favorite per il titolo continentale; per i primi tre quarti la gara era stata equilibrata con i blaugrana che all’intervallo conducevano per 37-30, ma la vera svolta c’è stata nell’ultimo quarto che era iniziato con le scarpette rosse sotto per 58-52 ma dal quel momento in poi la difesa ha concesso pochissimo grazie soprattutto a Luis Scola (anche 14 punti per lui) che neutralizzava alla perfezione Nikola Mirotic, mentre in attacco Sergio Rodriguez e Vladimir Micov autori rispettivamente di 17 e 16 punti, facevano la differenza cambiando totalmente l’inerzia della gara e con un parziale finale di 31-12 mandavano in estasi il pubblico meneghino accorso numeroso ad Assago.

Buona la prova del lituano Arturas Gudaitis che dopo nove mesi di inattività dovuto al grave infortunio, è già entrato alla perfezione negli schemi di coach Messina e sarà un’arma molto importante soprattutto in Eurolega dove il gioco è molto fisico.

Giovedì prossimo (ore 20.45) altro turno casalingo per l’Olimpia che al Mediolanum Forum ospiterà gli iberici del Baskonia Vitoria che questa sera hanno vinto nettamente in casa contro i tedeschi del Bayern Monaco, unica squadra ad aver battuto i milanesi in queste prime sei giornate di regular season.

Olimpia Milano-Barcellona, il tabellino del match

Olimpia Milano: Mack 4, Micov 16, Tarczewski 2, Nedovic 6, Brooks 5; Della Valle 8, Gudaitis 6, Roll 5, Rodriguez 17, Cinciarini, White, Scola 14. All.: Messina

Barcelona: Davies 15, Hanga 8, Higgins 6, Claver 2, Mirotic 13; Smits ne, Oriola 4, Abrines 3, Delaney 9, Kuric 10, Bolmaro ne, Tomic. All.: Pesic.

Olimpia Milano-Barcellona, gli highlights