Questa sera alle ore 20.30 al Palazzo “Peace and Friendship Stadium” di Atene, Olympiakos-Olimpia Milano si sfideranno per l’undicesima giornata della regular season di Eurolega.

Olympiakos-Olimpia Milano, presentazione del match

Quella odierna sarà una gara molto importante visto che l’Olimpia si trova insieme al Real Madrid al terzo posto in classifica con 14 punti (sette vittorie, tre sconfitte il ruolino di marcia) dietro la coppia Barcellona-Anadolu Efes che comanda con 16; la squadra ateniese è nel gruppetto delle squadre a 10 e con una vittoria accorcerebbe le distanze sulla squadra lombarda.

Per gli uomini di Ettore Messina non sarà facile espugnare il parquet greco, campo sempre caldo anche se va ricordato che in questa stagione europea sono già tre le sconfitte casalinghe subite dalla squadra del coach lituano Kestutis Kezmura; nell’ultimo turno giocato la scorsa settimana c’è stata la vittoria in trasferta sul campo dell’Alba Berlino che ha dato un pò di serenità e rilanciato una squadra che quest’anno sta giocando il campionato greco di seconda serie dopo la retrocessione dello scorso maggio a causa della penalizzazione in classifica.

Fino ad ora quello che più sta mancando è l’attacco dove con 76,6 a gara è uno dei peggiori della competizione, ma anche il tiro da tre punti latita parecchi (il penultimo con il 32,6%).

I giocatori di maggiore tecnica sono il capitano Vassilis Spanoulis giunto alla decima stagione al Pireo, Nikola Milutinov (10.3 punti, 9.7 rimbalzi) e Georgios Printezis che attualmente è il miglior marcatore della squadra con 12.6 a match.

L’Olimpia Milano che nello scorso turno ha subito la prima battuta d’arresto casalinga europea (81-76 contro l’Anadolu Efes), ha perso la vetta della classifica, ma giocando come ha fatto fino a questo momento, le possibilità di rimanere nelle prime posizioni è molto alto; anche in campionato le cose stanno andando molto meglio con la vittoria domenica scorsa contro la bestia nera Dinamo Sassari sconfitta per 90-78 davanti ai propri tifosi, che a maggio sperano di esultare per la qualificazione playoff in campo europeo che ormai manca da troppe stagioni.

L’arma che in questa prima parte di stagione europea sta andando a gonfie vela è il tiro da tre con un ottimo 43,6%; questa sera Luis Scola dovrà essere bravo più che mai a prendere la squadra per mano, ma anche Sergio Rodriguez, che attualmente è il miglior marcatore con 15.6 punti a partita, dovrà confermarsi agli ottimi livelli che fin qui ha mostrato.

Sono dieci i precedenti in terra ellenica tra le due squadre con i padroni di casa in vantaggio per 8-2, anche se nella scorsa stagione le scarpette rosse sono riusciti a vincere con un incredibile 99-75 dominando la gara dall’inizio alla fine.

Gli arbitri dell’incontro saranno lo sloveno Matej Boltauzer, il francese Mehdi Difallah e lo spagnolo Jordi Aliaga.

Olympiakos-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per l’undicesima giornata di Eurolega tra Olympiakos-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.30 sarà visibile dalle ore 20.15 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.