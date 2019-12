CSKA Mosca-Olimpia Milano: dove vedere in tv e streaming Eurolega oggi 26 dicembre

Questa sera alle ore 18 italiane (le 20 locali) a Kaliningrad (Russia), CSKA Mosca-Olimpia Milano si affronteranno nella sedicesima giornata (penultima di andata) della regular season di Eurolega.

CSKA Mosca-Olimpia Milano, presentazione del match

L’Eurolega non si ferma mai nemmeno durante le festività natalizie e i ragazzi di coach Ettore Messina giocheranno in terra russa un match molto importante, visto che in classifica si trovano al settimo posto insieme al Khimki Mosca con 16 punti e con due punti solamente di vantaggio sulla nona, ovvero l’ASVEL Villarbaunne.

Nello scorso turno giocato giovedì 19 c’è stata la vittoria in casa contro gli spagnoli del Valencia per 78-71 che ha interrotto una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive che ha complicato molto le cose in ottica qualificazione playoff, dove ricordiamo si qualificano le prime otto. Dunque successo molto importante in vista della delicata trasferta moscovita in vista poi dell’ultima giornata d’andata che vedrà le scarpette rosse ospitare ad Assago lo Zenit San Pietroburgo penultimo con soli 8 punti.

Sarà una gara speciale per Ettore Messina visto che ha allenato il CSKA in due periodi, ossia dal 2005 al 2009 e dal 2012 al 2014 vincendo due volte la massima competizione europea e disputando due finali. Nel campionato di Serie A, le scarpette rosse sono al secondo posto con la Dinamo Sassari (una gara in meno per i sardi) avendo ottenuto 20 punti e a -4 dalla capolista Virtus Bologna.

I campioni d’europa moscoviti sono attualmente quinti con 20 punti ma vengono da quattro successi nelle ultime cinque gare che hanno sistemato una classifica che non era di certo positiva visto l’alto potenziale tecnico della squadra allenata dal greco Dimitris Itoudis; mentre nel campionato russo il CSKA Mosca è attualmente secondo con 18 punti in dodici gare, dietro solamente ai cugini del Khimki (22 punti). La vittoria di misura della scorsa settimana sul campo dell’Anadolu Efes per 81-80 è stato firmato a 17 secondi dalla fine dal grande ex di questa pomeriggio, ossia Mike James, l’anno scorso grande protagonista a Milano e miglior realizzatore dell’Eurolega 2018-19 (19.8 a partita) e quest’anno sta facendo leggermente meglio con 20.2 (terzo in punti segnati); nell’Olimpia invece ci sarà l’ex CSKA Sergio Rodriguez, che sta disputando una buona stagione. Ma gli ex della gara non finiscono qui perchè non vanno dimenticati Daniel Hackett (una stagione e mezza all’Olimpia) e Vladimir Micov (due stagioni al CSKA).

I precedenti complessivi tra le due squadre sono dodici con i padroni di casa in vantaggio per 9-3 ma che hanno una striscia aperta di otto successi consecutivi con l’ultima vittoria lombarda datata addirittura novembre 2010;

nella stagione passata (8 marzo) vittoria russa per 101-95 nella 25.a giornata della stagione regolare.

Gli arbitri dell’incontro saranno lo spagnolo Daniel Hierrezuelo, il serbo Ilija Belosevic e lo sloveno Saso Petek.

CSKA Mosca-Olimpia Milano, diretta tv e streaming

Il match valido per la sedicesima giornata di Eurolega tra CSKA Mosca-Olimpia Milano con palla a due alle ore 18 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 17.50.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI CSKA MOSCA-OLIMPIA MILANO, MATCH EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra russa e quella italiana sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.