Olimpia Milano-Alba Berlino: diretta tv e streaming, dove vedere Eurolega oggi 4 febbraio

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Alba Berlino si affronteranno per la 23.a giornata (6.a del girone di ritorno) della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Alba Berlino, presentazione del match

La squadra di Ettore Messina viene dall’incredibile vittoria di giovedì sera quando sempre al Forum è riuscito a sconfiggere il Bayern Monaco per 79-78 dopo essere stata in svantaggio anche di venti punti. Successo fondamentale visto che le scarpette rosse sono riusciti a rimanere al settimo posto insieme al Valencia con 22 punti, con i turchi del Fenerbahce che però seguono a ruota con venti e dunque match da vincere assolutamente anche quello di questa sera considerando anche la formazione teutonica guidata dal coach spagnolo Aito Garcia Reneses è ultima in graduatoria con 14 punti insieme proprio ai connazionali del Bayern Monaco e allo Zenit San Pietroburgo.

Purtroppo coach Messina avrà alcuni problemi di formazione dove non avrà ancora a disposizione Jeff Brooks e Riccardo Moraschini, mentre Andrea Cinciarini utilizzato nell’ultima trasferta di campionato a Brindisi (match vinto 77-74) sarà tenuto precauzionalmente a riposo per il risentimento al polpaccio sinistro che lo sta tormentando, infine Paul Biligha, causa risentimento alla coscia destra, è in dubbio e una sua presenza sarà decisa solamente poco prima della palla a due.

Queste le parole del coach dell’Olimpia alla vigilia dell’incontro: “L’Alba è una squadra di grande energia e fisicità, come tutte le formazioni allenate da Coach Aito ha una bellissima organizzazione di movimento in attacco ed è anche una delle squadre che eseguono più tiri da tre in Euroleague. Dovremo avere equilibrio in attacco, per recuperare e limitare il numero di tiri da tre aperti che prenderanno. Sappiamo quanto sia importante per noi questa partita quindi dovremo affrontarla con aggressività mentale fin dal primo minuto“.

I tedeschi dell’Alba Berlino hanno in Rokas Giedraitis (13.5 punti di media a match e terzo in Eurolega nelle palle rubate) e Luke Sikma (miglior rimbalzista della squadra con 6.1 a gara e 4.1 assist), molta attenzione si dovrà tenere per lo svedese Marcus Eriksson che nel match d’andata era assente, ma nella scorsa stagione riuscì a realizzare ben 28 punti contro l’Olimpia quando vestiva la maglietta degli spagnoli del Gran Canaria.

Nell’ultimo turno della Bundesliga i berlinesi sono usciti sconfitti dal campo dell’Oldenburg per 93-88 che l’ha raggiunta in classifica al terzo posto con 22 punti.

Nel match d’andata disputato a Berlino lo scorso 29 ottobre ci fu la vittoria lombarda per 81-78 con 17 punti di Sergio Rodriguez e con l’Olimpia che segnò ben 55 punti nel secondo tempo. Sono sette i precedenti complessivi tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità con tre vittorie per parte e un curioso pareggio (87-87) che si registrò nel match di andata della finale di Coppa Korac 1994-95 disputato a Milano, competizione vinta poi dall’Alba con il successo nella gara di ritorno (95-87).

Gli arbitri dell’incontro saranno l’israeliano Seffi Shemmesh e i croati Damir Javor e Josif Radojkovic.

