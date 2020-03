Olimpia Milano-Real Madrid: dove vedere in tv e streaming Eurolega oggi 3 marzo

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Real Madrid si affronteranno nella 27.a giornata (10.a del girone di ritorno) della regular season di Eurolega. Ricordiamo che la gara si giocherà a porte chiuse per il problema del Coronavirus che sta attanagliando il paese e soprattutto la Lombardia ormai da parecchi giorni.

Olimpia Milano-Real Madrid, presentazione del match

Per la formazione di Ettore Messina l’obiettivo playoff si sta complicando sempre più anche perchè venerdì scorso a Kaunas è arrivata l’ennesima sconfitta (dopo un overtime) che l’ha fatta uscire per la prima volta dall’inizio della stagione dalle prime otto. Alla fine sarebbero solo due i punti da recuperare ma le squadre sono tante e i setto ko nelle ultime otto uscite non fanno ben sperare soprattutto i tifosi che sono molto delusi dopo un inizio di Eurolega molto buono; a 24 punti ci sono tre squadre, ovvero Khimki Mosca, Valencia e Fenerbahce rispettivamente settima, ottava e nona, a due punti di ritardo oltre l’Olimpia, troviamo Zalgiris e Olympiakos.

Per il coach Messina questa sera ci sarà un recupero importante perchè il lituano Arturas Gudaitis dopo l’assenza per gastroenterite dell’ultimo turno, oggi sarà a disposizione, mentre indisponibili Christian Burns e soprattutto il grande ex, lo spagnolo Sergio Rodriguez che ha indossato la maglietta madrilena per sei stagioni (2010-16 con 1835 punti in 195 presenze ) e che si è procurato sia uno stiramento alla coscia che una distorsione alla caviglia. Domenica scorsa l’Olimpia non ha giocato in campionato ad Assago contro la Virtus Roma perchè la Lega Basket ha deciso per un turno di stop per il problema Coronavirus e dunque il match si disputerà più avanti (data da ufficializzare).

Il Real Madrid del tecnico si trova al secondo posto con 40 punti insieme ai connazionali del Barcellona e a sei punti dalla capolista Efes Pilsen; la formazione spagnola segna 103,7 punti su 100 possessi, mentre subisce 94,2 sempre su 100 possessi. Sono cinque le vittorie consecutive in Eurolega con annessa vittoria della Coppa del Re lo scorso 16 febbraio con il successo netto in finale sul Malaga per 95-68; nella Liga invece i Blancos si trovano al secondo posto con 34 punti dietro i rivali eterni del Barcellona che di punti ne ha 36 dopo ventidue giornate disputate.

Nella gara d’andata disputata lo scorso 17 dicembre nella capitale spagnola il Real Madrid si è imposta per 76-67, mentre i precedenti complessivi tra le due squadre sono 31 con gli ospiti avanti per 22-9 e che hanno vinto le ultime tredici sfide.

Gli arbitri dell’incontro saranno il greco Christos Christodoulou, il portoghese Fernando Rocha e il montenegrino Milos Koljensic.

Olimpia Milano-Real Madrid, diretta tv e streaming

Il match valido per la 27.a giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Real Madrid con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player ((sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

