DeRozan firma il nuovo career high e Toronto vola. Tutti i risultati Nba della notte

Nella notte Nba serata da ricordare per il giocatore dei Toronto Raptors Demar DeRozan che ha messo a segno 52 punti nella vittoria casalinga della franchigia canadese sui Milwakee Bucks con il punteggio di 131 -127 dopo un tempo supplementare. Il numero 10 firma così un nuovo High Career superando il vecchio record appartenente a Vince Carter che nel 2000 totalizzò 51 punti in una sola partita, così come Terence Ross quattro stagioni fa. DeRozan è stato perfetto nei tiri liberi, con un eloquente 13/13, 17/29 dal campo e 5/9 da tre punti. Gli ospiti si consolano con la prova maiuscola della coppia formata da Eric Bladsoe e dal greco Giannis Antotekoumpo, autori di ben 55 punti in due.

Ecco gli altri risultati della notte Nba :

Chicago Bulls – Portland Trail Brazers 120-124; (C.J Mccllum trascina gli ospiti con 32 punti e 8 assist)

Minnesota Timberwolwes – Los Angeles Lakers 114-96; Jimmy Butler fa la differenza per Minnesota con 28 punti e 9 assist. I Lakers incassano la 25a sconfitta stagionale e sono ben lontani dai gloriosi fasti di un tempo, quelli che dal 2000 al 2002 portarono in bacheca tre anelli Nba di fila.

Brooklyn Nets – Orlando Macic 98-95; Aaron Gordon segna 20 punti, ma non evita ai padroni di casa il ko interno. Per la franchigia della Florida è la 26a sconfitta stagionale. Tra i Neyorkesi grande prova di Jerret Allen e Damarre Carrol autori rispettivamente di 16 e 10 punti.