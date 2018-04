Basket Nba, questa sera al via i play off

L’attesa e’ finita, tra poche ore, alle 21 italiane, avrà inizio l’edizione 2018 dei play off NBA, si accendono quindi i riflettori di tutti gli appassionati e tifosi del grande basket sul momento più atteso della stagione. La regular season e’ finita, la griglia play off e’ definita e vedremo se verranno confermate o ribaltate le indicazioni offerte dalla stagione regolare. Si sa come nei play off tutto può succedere, quest’anno in particolare difficile prevedere quale potrà essere la squadra regina.

Golden State ,campione in carica, sarà la squadra ad aprire i play off e incontrerà i San Antonio Spurs. Difficile capire se i campioni dello scorso anno riusciranno a ripetersi, si e’ dovuto fare i conti con i molti infortuni, a Ovest spinge Houston che sembra davvero avere le carte in regola per puntare quest’anno al titolo.

Gli occhi di tutti i tifosi italiani naturalmente sono puntati su Marco Belinelli, motivo di orgoglio del basket italiano in America, grandissima la sua esperienza fino a questo momento nei Philadelphia 76ers che hanno chiuso terzi e che potrebbero essere la sorpresa di questa fase play off.

Ecco il quadro completo dei quarti di conference:

EASTERN CONFERENCE:

Toronto Raptors-Washington Wizards

Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers-Miami Heat

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers

WESTERN CONFERENCE

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors-San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz