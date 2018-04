Play off Nba gara 1 primo turno, un super Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia su Miami

Grandissimo esordio per Marco Belinelli in gara 1 del primo turno di questi play off Nba 2018 iniziati ieri che hanno visto la sua Philadelphia imporsi per 130-103 contro Miami.

Belinelli mette la firma confermando il suo ottimo momento di forma e l’entusiasmo che lo sta accompagnando in questa nuova avventura a Philadelphia. 33 i minuti giocati con 25 punti a tabellino e 4 su 7 da tre . Torna a vivere forti emozioni dimostrando fino ad ora di aver fatto un’ottima scelta nel venire a Philadelphia.

Nelle altre partite di ieri grande vittoria di Golden State che, in attesa del rientro dall’infortunio di Stephen Curry ha battuto 113-92 i San Antonio Spurs, 27 i punti per Klay Thompson e 24 quelli di Kevin Durant. Ottimo quindi l’esordio per Golden State, l’assenza di Curry letteralmente tormentato quest’anno dagli infortuni alle caviglie per il momento e’ stata tamponata dall’ottima prestazione di squadra.

Negli altri incontri di ieri da registrare la vittoria dei Toronto Raptors contro Washington Wizards 114-106 con 23 punti di Ibaka mentre Portland Trail Blazers- New Orleans Pelicans e’ terminata 95-97 , grandissima partita di Anthony Davis che chiude il match con 35 punti.

Il programma delle altre partite : Boston Celtics –Milwaukee Bucks (oggi 19.00) Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers (oggi 21,30) Oklahoma City Thunder-Utah Jazz (domani 00.30) Houston Rockets -Minnesota Timberwolves (domani 03.00)