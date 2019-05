Basket Nba, colpo in trasferta di Toronto che ora sogna le Finals

Colpo in trasferta per i Toronto Raptors sul campo dei Milwaukee Bucks, dopo essere riusciti a riportarsi in parita’ nella serie, i canadesi con questo successo in trasferta per 99-105 si sono portati avanti 3-2 nella serie e ora sognano la finale dove ad attenderli ci sarebbero i Golden State Warriors.

Se nell’altra finale di conference Steph Curry e compagni sono riusciti a staccare il biglietto per le Nba Finals in sole quattro partite, molto più combattuta e’ la finale a Est dove l’iniziale predominio dei Bucks di Antetokounmpo che si erano portati sul 2-0 e’ stato spezzato dalla striscia positiva di Toronto che ha vinto le ultime tre gare portandosi ora in vantaggio nella finale.

Eroe della serata il solito Kawhi Leonard che con i suoi trentacinque punti, nove assist e sette rimbalzi ha messo ancora una volta la firma sul successo della propria squadra.

Un break importante nella serie che fino a questo momento aveva visto predominare il fattore campo, i canadesi sono riusciti a invertire la rotta proprio in uno dei momenti più cruciali della stagione e in particolare di questa finale di Conference.

Nella notte italiana tra domenica e lunedì andra’ in scena gara 6 con il grandissimo match point nelle mani di Toronto che potra’ sfruttare il fattore campo per volare in finale .

Nel frattempo sponda Golden State brutte notizie arrivano per quanto riguarda gli infortuni di Kevin Durant e di DeMarcus Cousins che difficilmente saranno disponibili per l’inizio delle Finals.

I pronostici alla vigilia di questa finale tra Milwaukee e Toronto vedevano favoriti Antetokounmpo e compagni che ora per puntare alla finale dovranno tirare fuori una grandissima prestazione in trasferta a Toronto .

La magia dei playoff e’ anche quella di vedere ribaltare previsioni e calcoli, e’ tutta un’altra stagione nella quale nervi saldi e sangue freddo alle volte contano più degli schemi di gioco.

Non resta che attendere ancora poco per capire chi si giochera’ il titolo Nba contro la corazzata Golden State.