Finale Nba, Toronto sogna dopo la vittoria in gara 1

E’ iniziata la finale Nba, Toronto sogna dopo la splendida vittoria in gara 1 di fronte a caldissimi tifosi , Leonard e compagni sono riusciti a vincere in gara 1 contro la corazzata Golden State per 118-109.

Non e’ riuscita questa volta, nel primo atto della finale Nba, la squadra di Steve Kerr a recuperare nel finale un match che i canadesi hanno saldamente tenuto in mano.

Eroe della serata per Toronto Pascal Siakam autore di 32 punti con 14/17 dal campo, otto rimbalzi e cinque assist.

Una finale Nba che per quanto visto in questa gara 1 potrebbe rivelarsi più dura del previsto per i Golden State orfani di un elemento fondamentale come Kevin Durant che certamente saltera’ anche gara 2 di scena sempre a Toronto.

Il fattore campo in questa finale Nba potrebbe rivelarsi decisivo, vincere gara 2 per Toronto che avra’ ancora il vantaggio di giocare in casa metterebbe i Warriors sotto pressione.

Rovesciando la cosa, una vittoria di Curry e compagni proietterebbe la squadra californiana verso le due partite in casa di gara 3 e gara 4 con la possibilita’ di allungare nella finale Nba su un campo difficile da espugnare per qualsiasi squadra.

Per il momento i canadesi si godono questa splendida vittoria in gara 1 di questa storica finale Nba, cosa non da poco contro la corazzata Golden State capace di vincere la finale di conference contro Portland in sole 4 partite.

Per i californiani paura per l’infortunio alla gamba sinistra per Igoudala che pero’, sottoposto a risonanza magnetica, ha tranquillizzato se stesso e la squadra garantendo la sua presenza per gara 2.

La finale Nba sta entrando nel vivo, lo spettacolo e’ assicurato quanto più la serie possa rimanere in bilico.

Fondamentale per capire che piega potra’ prendere questa finale Nba sara’ proprio gara 2, una vittoria di Toronto potrebbe far sognare i Raptors, una vittoria dei Warriors riporterebbe Golden State di diritto nella posizione di squadra con tutti i favori del pronostico.