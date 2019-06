Nba Finals 2019, sorpresa alla Oracle Arena: vince Toronto e serie sul 2-1

Ai Golden State Warriors non è bastato un Stephen Curry commovente (per lui 47 punti, record personale ai playoff, 8 rimbalzi e 7 assist) per impedire il sorprendente colpaccio esterno dei Toronto Raptors che, con il 123-103 alla Oracle Arena nella nottata di mercoledì, si portano sul 2-1 nelle avvincenti Nba Finals 2019.

I padroni di casa, ridotti ai minimi termini per giocatori chiave a disposizione (fuori per infortunio Kevin Durant, Kevin Looney e Klay Thompson, quest’ultimo alla sua prima gara di postseason passata in panchina nella sua carriera), si sono affidati in tutto per tutto alle magie del loro leader. I cui sforzi eroici nelle Nba Finals 2019, però, sono stati infine neutralizzati dalla meravigliosa prova corale dei canadesi, con Kawhi Leonard a dirigere l’orchestra di coach Nurse dall’alto dei suoi 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Ad affiancarlo con un’altrettanto devastante performance è stato Kyle Lowry, a un passo dalla doppia doppia con 23 punti e 9 assist. Non meno efficaci i compagni di quintetto Pascal Siakam (18 punti+9 rimbalzi), Marc Gasol (17 punti) e Danny Green (18 punti), oltre al prezioso sesto uomo Fred VanFleet (11 punti).

La vittoria che molti non si aspettavano in quel di Oakland restituisce quindi l’inerzia delle Nba Finals 2019 ai Raptors, chiamati a ripetersi in Gara 4 per poi poter chiudere definitivamente la pratica davanti al proprio pubblico a Toronto. In casa Warriors, invece, molte delle speranze di pareggio nella notte tra venerdì e sabato dipenderanno dalle condizioni di Klay Thompson e Kevin Durant, necessari secondi violini per un “super” Curry che non può fare tutto da solo.