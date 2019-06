Nba Finals, i Warriors vincono gara 5, una partita incredibile che riapre l’esito della serie con la vittoria in trasferta dei Golden State Warriors che si impongono per 105-106 contro i Toronto Raptors.

Il ritorno in campo di Kevin Durant per i Warriors si e’ concluso purtroppo nel modo che nessun avrebbe voluto vedere , il campione di Golden State e’ stato costretto a uscire dal campo dopo soli 12 minuti per il riacutizzarsi del dolore al polpaccio destro durante un’azione di gioco.

Un colpo terribile da superare per lui e ovviamente per i Warriors che hanno visto quest’ultimo periodo caratterizzato da un’incredibile serie di infortuni.

Durant quindi in campo per dare una mano alla sua squadra in forte difficolta’ in queste Nba Finals, l’epilogo purtroppo e’ stato quello peggiore che si potesse immaginare .

Una partita dura per i Warriors sopratutto nell’ultimo quarto, Toronto a un passo dalla vittoria di queste Nba Finals con un Leonard scatenato nel finale di gara che dopo la tripla di Draymond Green che firma il 91-95 sale in cattedra e porta i Raptors sul 103-97 .

Sembra la fine per i Warriors ma Klay Thompson non molla e con un tiro da tre riporta la sua squadra sul 103-100.

Il finale e’ da brividi, prima Curry pareggia ancora con un tiro da tre per il 103 pari e poi ancora Klay Thompson mostra tutta la sua classe ancora con un tiro da tre che vale il 106-103.

Rifattasi sotto Toronto sul 106-105 vede i Warriors nell’attacco forse decisivo di questa gara 5 delle Nba Finals commettere un blocco irregolare in attacco con Cousins e a quel punto ci sono gli ultimi 15 secondi a disposizione in maniera clamorosa per i Raptors per cercare il canestro del sorpasso e della vittoria in queste Nba Finals ma Leonard spreca malamente un buon tiro da tre dall’angolo consegnando la vittoria ai Warriors che ora in gara 6 all’Oracle Arena avranno la possibilità di riportare la serie in parita’.

Sale l’attesa per gara 6 di queste Nba Finals in programma in California nella notte tra giovedì e venerdì.

Toronto in vantaggio per 3-2 avrà ancora un match point nelle mani, i Warriors vincendo porterebbero la serie in parita’ prima dell’ultima sfida di queste Nba Finals a Toronto.