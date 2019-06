Nba Finals, piu’ grave del previsto l’infortunio di Kevin Durant che ha purtroppo costretto ad uscire dal campo dopo 12 minuti il campione di Golden State in gara 5 contro Toronto.

L’iniziale sospetto che la causa dell’infortunio fosse qualcosa di piu’ serio rispetto al riacutizzarsi del dolore al polpaccio che aveva costretto Durant a rimanere fermo nell’ultimo periodo e’ stato confermato.

Anche se solo la risonanza magnetica rivelerera’ la vera entità dell’infortunio nel post partita il General Manager Bob Myers ha confermato che ad essere coinvolto e’ il tendine d’Achille.

Un brutto colpo per Kevin Durant, per i Warriors e per tutti i tifosi di questo splendido sport che certamente avevano gioito nel rivedere in campo il campione costretto a rimanere fermo dalla semifinale di conference contro Houston.

L’atmosfera in casa Warriors e’ quindi stata rovinata nonostante la vittoria che ha riaperto queste Nba Finals grazia al successo per 105-106 in trasferta contro i Toronto Raptors.

Questo ovviamente e’ il momento in cui i compagni , gli avversari e tutti gli appassionati di basket e di sport si stringeranno intorno a questo grandissimo campione la cui mancanza in queste partite delle Nba Finals si e’ fatta sentire eccome per i Warriors.

L’augurio naturalmente e’ che possa tornare piu’ forte di prima.