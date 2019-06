Nba Finals, Toronto vince anche gara 4 all’Oracle Arena e ora vede la vittoria dell’anello davvero vicina.

92-105 il risultato finale di gara 4 di queste Nba Finals che hanno registrato due nette vittorie dei Raptors nelle due sfide in California.

Come in gara 3 di queste Nba Finals nel complesso Toronto ha controllato in maniera netta la partita che e’ stata spaccata nel terzo e quarto quarto.

I Warriors erano infatti in vantaggio dopo il secondo quarto 46-42, poi il decollo di Toronto capace di vincere il terzo quarto 21-37.

A quel punto il nervosismo e la tensione per i Warriors era palpabile, oltre alla difficolta’ di recuperare la partita probabilmente la mente gia’ era andata al pesante risultato complessivo nella serie, 1-3, con l’obbligo ora per loro di vincere in Canada .

Questa tensione si e’ tradotta in tiri forzati nel quarto quarto e nel controllo totale del match da parte dei Raptors capaci di arginare i tentativi di rimonta di Curry e compagni.

Non e’ stato sufficiente per i Warriors in questa gara 4 delle Nba Finals il ritorno dagli infortuni di Thompson e Looney, i Raptors al di la’ della situazione di massima emergenza che hanno dovuto affrontare i Warriors in queste Nba Finals , stanno dimostrando di essere squadra dal valore assoluto, concentratissima, che non sembra soffrire pressioni e che soprattutto vuole scrivere il proprio nome nella storia delle Nba Finals.

A proposito di infortuni brutta la botta rimediata in uno scontro sotto canestro da VanVleet che ha subito sette punti di sutura in volto anche se era stoicamente tornato in panchina negli ultimi minuti di partita.

Tra le fila di Toronto il “gigante” Leonard ha trascinato i propri compagni con 36 punti , la forza di questi Raptors la squadra, grande anche la prova di Ibaka che chiude con 20 punti.

Nba Finals, inutile sottolineare l’importanza di gara 5 in programma in Canada, Toronto avra’ l’occasione di vincere l’anello, i Warriors dovranno battere Leonard e compagni per sperare ancora.