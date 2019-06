Nba Finals, Toronto vince il titolo ed entra nella storia, i canadesi in gara 6 di scena all’Oracle Arena vincono contro i Golden State Warriors per 110-114, non poteva che essere Leonard a chiudere questa partita, dalla lunetta dopo il fallo subito a meno di un secondo dalla fine mette in cassaforte la vittoria con i due liberi e regala la conquista dell’anello ai Toronto Raptors.

Sono loro i vincitori di queste Nba Finals, Toronto vince il titolo , partita in bilico fino alla fine come anche gara 5, le emozioni alla vigilia di questa gara 6 delle Nba Finals non erano certo poche dopo il grave infortunio subito da Kevin Durant, volevano in gara 6 di queste Nba Finals i Warriors regalargli e dedicargli la vittoria, così non e’ stato, i californiani hanno dovuto anche in questa partita fare i conti con gli infortuni, Klay Thompson che fino a quel momento stava facendo una grande partita, e’ stato costretto ad uscire nel terzo quarto dopo un infortunio al ginocchio conseguente a un contatto con Danny Green , uscito dal campo, la decisione di rientrare per tirare i due liberi dopo il fallo subito, e la conseguente chiusura per lui di questa gara 6.

Un’altra tegola per i Warriors che nel quarto quarto hanno tentato di strappare ai Raptors la vittoria, ma Leonard e compagni con lucidità hanno controllato la partita e alla fine sono riusciti a vincere il titolo.

Leonard nominato Mvp di queste Nba Finals ha trascinato i propri compagni verso la vittoria del titolo Nba, i Warriors hanno dovuto fare i conti con gli infortuni di alcuni dei suoi uomini piu’ rappresentativi, Toronto ha fatto dell’unita’ di squadra il suo punto di forza.

Non era facile dopo che i Warriors in gara 5 avevano riaperto la serie andare all’Oracle Arena e vincere, i Raptors anche se aiutati dall’infortunio di Thompson ci sono riusciti, e’ tempo di festeggiare per i Raptors la vittoria di queste Nba Finals e la conquista del titolo Nba.