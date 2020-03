Nba, Gallinari dona materiale utile per l’emergenza coronavirus. E’ un periodo difficilissimo a livello mondiale, anche negli Stati Uniti si stanno vivendo momenti drammatici e anche i giocatori dell’Nba, fermi per la sospensione della regular season, stanno cercando di fare la loro parte e dare aiuti concreti.

Danilo Gallinari, giocatore degli Oklahoma City Thunder, orgoglio italiano capace di ritagliarsi in questi anni un ruolo importante nel campionato più importante del mondo, ha donato al dipartimento medico della contea di Oklahoma City 400 test per il coronavirus insieme a tanto altro materiale utile in questa emergenza, dalle mascherine ai guanti.

Queste le sue parole : ” Sono qui, vivo qui, mi sento meglio sapendo di poter fare qualcosa per migliorare la situazione di questa comunità. Posso raccontarvi un sacco di storie non certo belle, di persone che non ce l’hanno fatta, persone che conoscevo, amici, familiari che hanno contratto il virus. Ci sono nuove storie ogni giorno, ogni ora. Non sono un mago, non sto facendo l’indovino: ho semplicemente fatto notare che quello che stava succedendo in Italia sarebbe potuto succedere anche qui. Siamo stati fortunati che il commissioner Silver e’ stato eccezionale nell’intervenire immediatamente, scegliendo di non passare neppure attraverso la fase n° 2, quella della disputa di alcune partite a porte chiuse , ma scegliendo di di sospendere subito tutto. ”

Un aiuto concreto e importante quello di Gallinari che come tantissimi altri sportivi seguitissimi stanno veicolando messaggi importanti consci del fatto di aver un grandissimo seguito soprattutto tra i più giovani. Le persone hanno capito l’importanza del distanziamento sociale, condizione non facile ma indispensabile in questi frangenti.

Si aggiunge poi l’aiuto materiale essenziale , moltissime strutture sanitarie si sono infatti trovate con carenza di materiale e quindi le donazioni sono fondamentali.

Si sta giocando una delle partite più difficili di sempre, i campioni dello sport stanno “scendendo in campo” con aiuti fondamentali.