Basket Serie A2, i risultati della 26.a giornata e le nuove classifiche

Di seguito i risultati della 26^ giornata in Serie A2 Old Wild West, undicesima di ritorno, le classifiche e il programma del prossimo turno. In testa sempre Trieste e Casale Monferrato.

Serie A2 Old Wild West Girone Est 26° Giornata

Bergamo-Agribertocchi Orzinuovi 85-60

Bondi Ferrara-Tezenis Verona 83-60

Assigeco Piacenza-Andrea Costa Imola Basket 81-64

Termoforgia Jesi-Alma Pallacanestro Trieste 94-87 d. 2 t.s.

XL Extralight Montegranaro-OraSì Ravenna 79-60

Roseto Sharks-Dinamica Generale Mantova 104-98 d. 1 t.s.

Unieuro Forlì-Consultinvest Bologna 91-67

De’ Longhi Treviso-G.S.A. Udine 80-64

Classifica Girone Est Serie A2

Alma Pallacanestro Trieste 38, Consultinvest Bologna 36, De’ Longhi Treviso 34, XL Extralight Montegranaro 34, G.S.A. Udine 32, Tezenis Verona 30, Bondi Ferrara 28, OraSì Ravenna 28, Termoforgia Jesi 28, Andrea Costa Imola Basket 26, Dinamica Generale Mantova 24, Assigeco Piacenza 22, Unieuro Forlì 22, Bergamo 14, Roseto Sharks 12, Agribertocchi Orzinuovi 8

Prossimo turno (27^ giornata, dodicesima di ritorno):

30/03/2018 20:30 Agribertocchi Orzinuovi-Termoforgia Jesi

31/03/2018 20:30 Andrea Costa Imola Basket-Dinamica Generale Mantova

31/03/2018 20:30 Alma Pallacanestro Trieste-Tezenis Verona

31/03/2018 20:30 Unieuro Forlì-Assigeco Piacenza

31/03/2018 20:30 G.S.A. Udine-Bergamo

31/03/2018 20:30 Consultinvest Bologna-XL Extralight Montegranaro

31/03/2018 20:30 Bondi Ferrara-Roseto Sharks

02/04/2018 18:30 OraSì Ravenna-De’ Longhi Treviso (diretta su Sportitalia)

Serie A2 Old Wild West Girone Ovest 26° Giornata

Benacquista Assicurazioni Latina-Novipiù Casale Monferrato 75-64

Bertram Tortona-Eurotrend Biella 71-86

Remer Treviglio-Virtus Roma 73-75

Leonis Eurobasket Roma-Pasta Cellino Cagliari 95-68

Moncada Agrigento-Lighthouse Trapani 64-62

Givova Scafati-FCL Contract Legnano 77-64

Zeus Energy Group Rieti-Cuore Napoli Basket 86-64

Soundreef Siena-Metextra Reggio Calabria 77-83

Classifica Girone Ovest Serie A2

Novipiù Casale Monferrato 38, Givova Scafati 36, FCL Contract Legnano 32, Eurotrend Biella 32, Bertram Tortona 30, Metextra Reggio Calabria 30, Moncada Agrigento 26, Lighthouse Trapani 26, Benacquista Assicurazioni Latina 26, Zeus Energy Group Rieti 26, Pasta Cellino Cagliari 24, Soundreef Siena 22, Leonis Eurobasket Roma 22, Remer Treviglio* 20, Virtus Roma 18, Cuore Napoli Basket* 6

*Una partita in meno

Prossimo turno (27^ giornata, dodicesima di ritorno):

30/03/2018 20:00 Bertram Tortona-Benacquista Assicurazioni Latina

30/03/2018 20:30 Novipiù Casale Monferrato-Pasta Cellino Cagliari

31/03/2018 18:00 FCL Contract Legnano-Moncada Agrigento

31/03/2018 20:30 Virtus Roma-Eurotrend Biella

31/03/2018 20:30 Lighthouse Trapani-Leonis Eurobasket Roma

31/03/2018 20:30 Remer Treviglio-Metextra Reggio Calabria

31/03/2018 20:30 Zeus Energy Group Rieti-Soundreef Siena

31/03/2018 20:30 Cuore Napoli Basket-Givova Scafati