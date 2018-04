Basket Serie A2, playoff e playout: classificazione, formula e date

Alla vigilia degli ultimi tre turni di stagione regolare del campionato di Serie A2 Old Wild West, la Lega Nazionale Pallacanestro ricorda la formula dei playoff e dei playout e le date di svolgimento . Quanto evidenziato rappresenta la sintesi di ciò che è disposto e noto dalle DOA FIP 2017-2018 e dal Regolamento Esecutivo Gare della Federazione Italiana Pallacanestro.

Serie A2 Old Wild West, la formula dei playoff

– Accedono ai playoff le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ognuno dei due gironi.

– Le squadre qualificate risulteranno così abbinate sul tabellone:

1 Est-8 Ovest;

4 Ovest-5 Est;

3 Est-6 Ovest;

2 Ovest-7 Est;

1 Ovest-8 Est;

4 Est-5 Ovest;

3 Ovest-6 Est;

2 Est-7 Ovest.

– Gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali e la finale si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: Gara 1, Gara 2 ed eventuale Gara 5 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

– Per determinare la prima classificata assoluta tra quelle dei due gironi al termine della stagione regolare, saranno applicati i seguenti principi:

1) quoziente vittorie nella fase di qualificazione (vittorie ottenute diviso le gare disputate);

2) a seguire, in caso di parità, quoziente canestri nella fase di qualificazione (punti fatti diviso punti subiti di tutte le gare omologate; fino al quarto numero decimale).

– La squadra prima classificata assoluta acquisisce il diritto di scegliere di iniziare i playoff disputando Gara 1 domenica 29 aprile oppure lunedì 30 aprile. Di conseguenza tutti gli abbinamenti della stessa parte di tabellone rispetteranno un identico calendario.

– L’altra parte di tabellone vedrà le gare disputarsi nella opzione di calendario non selezionata dalla prima classificata assoluta.

– Giocheranno nello stesso giorno le squadre così abbinate: 1 Est-8 Ovest; 4 Ovest-5 Est; 3 Est-6 Ovest; 2 Ovest-7 Est. Ed in un altro giorno (a distanza di 24 ore, in posticipo od in anticipo): 1 Ovest-8 Est; 4 Est-5 Ovest; 3 Ovest-6 Est; 2 Est-7 Ovest.

– La vincente dei playoff acquisisce il diritto a partecipare alla Serie A 2018/2019.

Serie A2 Old Wild West, le date dei playoff

OTTAVI DI FINALE

Gara 1 – Domenica 29 aprile/lunedì 30 aprile

Gara 2 – Martedì 1 maggio/mercoledì 2 maggio

Gara 3 – Venerdì 4 maggio/sabato 5 maggio

Gara 4 (ev.) – Domenica 6 maggio/lunedì 7 maggio

Gara 5 (ev.) – Mercoledì 9 maggio/giovedì 10 maggio

QUARTI DI FINALE

Gara 1 – Domenica 13 maggio/lunedì 14 maggio

Gara 2 – Martedì 15 maggio/mercoledì 16 maggio

Gara 3 – Venerdì 18 maggio/sabato 19 maggio

Gara 4 (ev.) – Domenica 20 maggio/lunedì 21 maggio

Gara 5 (ev.) – Mercoledì 23 maggio/giovedì 24 maggio

SEMIFINALI

Gara 1 – Domenica 27 maggio/lunedì 28 maggio

Gara 2 – Martedì 29 maggio/mercoledì 30 maggio

Gara 3 – Venerdì 1 giugno/sabato 2 giugno

Gara 4 (ev.) – Domenica 3 giugno/lunedì 4 giugno

Gara 5 (ev.) – Mercoledì 6 giugno/giovedì 7 giugno

FINALE

Gara 1 – Domenica 10 giugno

Gara 2 – Martedì 12 giugno

Gara 3 – Venerdì 15 giugno

Gara 4 (ev.) – Domenica 17 giugno

Gara 5 (ev.) – Mercoledì 20 giugno

Serie A2 Old Wild West, la formula dei playout

– Accedono ai Playout le squadre classificate al 14° ed al 15° posto di ognuno dei due gironi.

– Gli abbinamenti del primo turno:

14 Est-15 Ovest;

14 Ovest-15 Est.

– Il primo turno ed il secondo turno (tra le perdenti del primo) si disputano al meglio delle tre gare, con Gara 1 ed eventuale Gara 3 che si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

– In caso di parità di classifica si terrà conto:

1) del quoziente vittorie nella fase di qualificazione (vittorie ottenute diviso le gare disputate);

2) a seguire, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri nella fase di qualificazione (punti fatti diviso punti subiti di tutte le gare omologate; fino al quarto numero decimale).

– Le vincenti del primo turno e la vincente del secondo turno mantengono il diritto di partecipazione alla Serie A2 2018/2019.

– La perdente del secondo turno retrocede in Serie B 2018/2019.

Serie A2 Old Wild West, le date dei playout

PRIMO TURNO

Gara 1 – Domenica 29 aprile

Gara 2 – Giovedì 3 maggio

Gara 3 (ev.) – Domenica 6 maggio

SECONDO TURNO

Gara 1 – Domenica 13 maggio

Gara 2 – Giovedì 17 maggio

Gara 3 (ev.) – Domenica 20 maggio