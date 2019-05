Olimpia Milano-Dinamo Sassari, semifinale playoff gara 1: streaming e diretta tv oggi 29 maggio

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago inizierà la serie di semifinale playoff tra Olimpia Milano-Dinamo Sassari.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari, presentazione del match

Il primo turno di questi playoff ha visto le due squadre avere un percorso diverso dove i lombardi hanno faticato molto più del previsto contro la Sidigas Avellino riuscendo a qualificarsi in cinque partite, andando sotto prima per 1-0 e poi per 2-1; mentre i sardi hanno avuto la meglio in tre gare contro l’Happy Casa Brindisi, serie che sulla carta doveva essere la più equilibrata.

In regular season la squadra di Simone Pianigiani ha dominato dalla prima all’ultima giornata chiudendo al primo posto con 46 punti in trenta partite, mentre gli uomini di Gianmarco Pozzecco, subentrato l’11 febbraio al dimissionario Vincenzo Esposito, hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto con 36 punti grazie soprattutto ad un finale di stagione incredibile (nove vittorie nelle ultime nove giornate), condito dalla vittoria della Fibe Europe Cup. Dunque una serie tutta da giocare con l’allenatore delle scarpette rosse che ha una striscia aperta di 22 vittorie in fila nelle serie playoff (18 con Siena e 4 Milano), sarà all’istrionico Pozzecco terminare questa dominio del tecnico senese.

I precedenti giocati nel capoluogo lombardo sono 21 con i padroni di casa che conducono per 12 a 9, in questa stagione Sassari è riuscita a sbancare il Mediolanum Forum vincendo per 93-79, mentre nel match giocato in Sardegna vittoria milanese per 107-106.

Nei playoff è il quarto incrocio tra le due squadre con i primi due ad appannaggio dell’Olimpia (quarti di finale 2011 per 3-1 e semifinale 2014 per 4-2), mentre nella stagione 2014-15 i sardi si presero la rivincita vincendo contro i loro rivali la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e la finale scudetto (4-3 la serie). A sua volta Milano si riscattò nel 2017 vincendo la Coppa Italia proprio contro Sassari.

Gli arbitri della gara odierna saranno Manuel Mazzoni di Grosseto, Michele Rossi di Anghiari (Arezzo) e Alessandro Vicino di Bologna.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari diretta tv e streaming

Gara 1 di semifinale tra Olimpia Milano-Dinamo Sassari (palla a due alle ore 20.45), sarà visibile sia su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.35, sia su Eurosport 2 dalle ore 20.10.

Per chi vorrà ci sarà la diretta anche in streaming sia su RaiPlay sia su Eurosport Player.