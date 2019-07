Olimpia Milano, il calendario della stagione 2019-20: si parte in trasferta contro Treviso

Oggi è stato diramato il calendario della stagione 2019-20 della Serie A di basket che vedrà l’Olimpia Milano del neo coach Ettore Messina partire come una delle favorite per la vittoria dello scudetto, che quest’anno è mancato a causa dell’eliminazione in semifinale playoff ad opera del Banco di Sardegna Sassari. L’obiettivo dei lombardi è quello di portare il tricolore a casa, e magari qualificandosi alle Final Eight di Eurolega, traguardo che manca da tanti anni a Milano. Per fare ciò è stato ingaggiato un grande allenatore dalla comprovata esperienza sia in campo nazionale che internazionale dopo tanti anni passati alla Cska Mosca e poi come vice di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs nel campionato NBA.

Quest’anno i milanesi torneranno a disputare grandi incontri contro piazze storiche che negli ultimi anni non avevano partecipato al campionato di Serie A come Virtus Roma, Fortitudo Bologna e De’ Longhi Treviso ed proprio contro ques’ultima che le scarpette rosse debutteranno in trasferta il prossimo 26 settembre, mentre il primo match casalingo davanti al proprio pubblico sarà domenica 29 nel derby di Lombardia contro la Germani Basket Brescia. Di seguito il calendario completo dei meneghini.

Olimpia Milano, calendario completo della stagione 2019-20

1.a giornata (25/09-12/01) De’ Longhi Treviso-Olimpia

2.a giornata (29/09-19/01) Olimpia-Germani Basket Brescia

3.a giornata (06/10-26/01) Pallacanestro-Trieste-Olimpia

4.a giornata (13/10-02/02) Olimpia-Happy Casa Brindisi

5.a giornata (20/10-09/02) Vanoli Basket Cremona-Olimpia

6.a giornata (27/10-01/03) Virtus Roma-Olimpia

7.a giornata (03/11-08/03) Olimpia-Pallacanestro Varese

8.a giornata (10/11-11/03) Olimpia-OriOra Pistoia

9.a giornata (17/11-15/03) Fortitudo Bologna–Olimpia

10.a giornata (24/11-22/03) Olimpia-Banco di Sardegna Sassari

11.a giornata (01/12-29/03) Olimpia-Grissin Bon Reggio Emilia

12.a giornata (08/12-05/04) Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Olimpia



13. a giornata (15/12-11/04) Umana Reyer Venezia-Olimpia

14.a giornata (22/12-13/04) Olimpia-Dolomiti Energia Basket Trentino

15.a giornata (26/12-17/04) Olimpia: riposa

16.a giornata (29/12-19/04) Segafredo Virtus Bologna-Olimpia

17.a giornata (05/01-26/04) Olimpia-Acqua S.Bernardo Cantù