Virtus Roma, il calendario della stagione 2019-20: il debutto a Bologna contro la Segrafredo

Oggi nel primo pomeriggio la Lega Basket stato diramato il calendario della Serie A di basket che vedrà dopo quattro stagioni la presenza della Virtus Roma che nello scorso aprile ha vinto il campionato di Serie A2 girone Ovest conquistando così la promozione nella massima serie.

L’obiettivo stagionale della squadra capitolina anche quest’anno guidata da Piero Bucchi, è quello della permanenza nella massima serie visto che il budget a disposizione non sarà come quello delle prime 10-12 squadre come confermato dal coach capitolino; più che altro dovrà essere un anno di assestamento dopo vari campionati di Serie A2 di cui due molto sofferti terminati con la salvezza raggiunta solamente ai playout. Una volta acquisita la salvezza si potranno poi gettare delle basi solide per i prossimi campionati e cercare magari quel posto playoff che una piazza come quella romana meriterebbe per passione e blasone.

Di seguito il calendario completo della Virtus Roma, che comincerà la sua avventura giovedì 25 settembre sul campo della Segafredo Virtus Bologna, mentre il debutto al Palalottomatica avverrà domenica 29 contro l’Happy Casa Brindisi.

Virtus Roma, calendario completo stagione 2019-20

1.a giornata (25/09-12/01) Segrafredo Virtus Bologna-Virtus

2.a giornata (29/09-19/01) Virtus-Happy Casa Brindisi

3.a giornata (06/10-26/01) Virtus-Vanoli Basket Cremona

4.a giornata (13/10-02/02) OriORa Pistoia-Virtus

5.a giornata (20/10-09/02) Virtus-Fortitudo Bologna

6.a giornata (27/10-01/03) Virtus-Olimpia Milano

7.a giornata (03/11-08/03) Banco di Sardegna Sassari-Virtus

8.a giornata (10/11-11/03) Acqua S.Bernardo Cantù-Virtus

9.a giornata (17/11-15/03) Virtus-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

10.a giornata (24/11-22/03) Virtus-De’Longhi Treviso

11.a giornata (01/12-29/03 Pallacanestro Varese-Virtus

12.a giornata (08/12-05/04) Virtus-Pallacanestro Trieste

13. a giornata (15/12-11/04) Dolomiti Energia Basket Trentino-Virtus

14.a giornata (22/12-13/04) Virtus-Germani Basket Brescia

15.a giornata (26/12-17/04) Umana Reyer Venezia-Virtus

16.a giornata (29/12-19/04) Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus

17.a giornata (05/01-26/04) Virtus: riposa