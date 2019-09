Basket Serie A, Virtus Bologna-Virtus Roma: streaming Eurosport Player e diretta tv mercoledì 25 settembre

Mercoledì 25 settembre alle ore 20.30 al Paladozza, Virtus Bologna-Virtus Roma scenderanno sul parquet per sfidarsi nel match di prima giornata del campionato Serie A di basket.

Virtus Bologna-Virtus Roma, presentazione del match

Torna dunque una classica del campionato italiano, visto lo scorso aprile i capitolini hanno ottenuto una meritata promozione vincendo il campionato di Serie A2 girone Ovest e tornare dunque in Serie A dopo quattro stagioni di purgatorio. I bolognesi nella passata stagione hanno fatto un campionato di alti e bassi arrivando undicesimi e non riuscendo a qualificarsi per i playoff, ma in compenso si sono rifatti vincendo per la prima volta la Basketball Champions League battendo in finale gli spagnoli del Canarias per 73-61. Nonostante la wild card per difendere il titolo il club emiliano ha deciso di partecipare all’Eurocup, dove è stata sorteggiata nel girone A con Promitheas Patrasso, Maccabi Rashon, Ulm, Andorra e Monaco.

L’obiettivo della squadra allenata quest’anno dal serbo Alexsandar Djordjevic, reduce dalle dimissioni con la sua Nazionale dopo il deludente quinto posto ai Mondiali, sarà quello di qualificarsi quantomeno ai playoff che manca a Bologna dalla stagione 2014-15. Al contrario la neopromossa Virtus Roma del confermato allenatore Piero Bucchi sarà quello di una salvezza magari con qualche giornata di anticipo, d’altronde per i capitolini quest’anno sarà presumibilmente una stagione di assestamento e confermare la categoria sarebbe già un’ottima base di partenza. E’ notizia dell’ultima ora che l’americano Davon Jefferson non sarà a disposizione per la trasferta bolognese per un disguido burocratico poichè il nulla osta non è pervenuto nei tempi consentiti.

L’ultimo match giocato tra le due squadre nel capoluogo emiliano è datato 3 maggio 2015 quando i padroni di casa ebbero la meglio per 90-77.

Virtus Bologna-Virtus Roma, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Virtus Bologna-Virtus Roma con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.20.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI VIRTUS BOLOGNA-VIRTUS ROMA, 1.A GIORNATA BASKET SERIE A IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra bolognesi e capitolini sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.