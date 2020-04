Basket Serie A: ipotesi campionato 2020-2021 a venti squadre

La Lega Basket dopo aver deciso la cancellazione definitiva del campionato di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus, sta valutando alcune ipotesi per la prossima stagione tipo quella di disputare il torneo a 14 o 16 squadre, ma in queste ultime ore è uscita la notizia di un possibile campionato a venti squadre.

Basket Serie A: ipotesi campionato a venti squadre

La Lega starebbe pensando di iniziare a gennaio per evitare di giocare a porte chiuse nei mesi autunnali con le venti formazioni divise in due gironi (Nord e Sud) da dieci: questa decisione permetterebbe di limitare gli spostamenti per le trasferte e far risparmiare così soldi importanti ai club che dopo lo stop definitivo del torneo 2020-21 non se la passano certo bene, ma sarebbe una scelta che aiuterebbe inoltre, nel caso permanga qualche tipo di restrizione da Covid-19.

Per un campionato a venti squadre, verrebbero promosse le prime classificate dei gironi Est e Ovest della Serie A2 al momento dello stop, ovvero OraSì Ravenna e Reale Mutua Torino, mentre il terzo club che salirebbe, sarebbe scelto da chi sta meglio dal punto economico. Va detto comunque che si tratterebbe di una formula da disputare per una sola stagione, con quattro retrocessioni a fine campionato e due promozioni dalla Serie A2, per tornare così a 18 squadre dalla stagione 2021-22.