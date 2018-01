Boxe,Errol Spence Jr in trionfo su Lamont Peterson,”The Truth” ancora campione IBF dei welterweight

Il Barclays Center di Brooklyn a New York è stato teatro, lo scorso 20 gennaio,della vittoria sul velluto di Errol Spence Jr su Lamont Peterson. Il match che sulla carta doveva essere più o meno combattuto si è dimostrato una passeggiata per “the Truth”. Errol Spence Jr infatti ha costretto Lamont Peterson a dare forfeit prima dell’inizio dell’ottava ripresa.La difesa, la resistenza e le combinazioni di Spence sono state un ostacolo insormontabile per Peterson , che comunque ha dato tutto sul ring come un vero leone. Peterson mandato al tappeto al quinto round ha avuto la forza di rimettersi in piedi e tentare una qualche forma di resistenza. Bobby Hunter,coach di Peterson,ha deciso di fermare l’incontro ad inizio ottava ripresa, in quanto il suo assistito non era in grado di continuare la sfida per evidente disparità tecnica ,con il rischio solo di subire qualche grave infortunio. Finito l’incontro con la vittoria di Errol Spence Jr per TKO e la difesa del titolo IBF dei welterweight, i due pugili si sono scambiati parole di sincero encomio con un occhio proiettato al futuro. Peterson ha detto : “Errrol è stato semplicemente il migliore questa sera.Il piano che avevamo preparato per lui non era all’altezza.”La stampa ha invece circondato Spence Jr, che ha lanciato il suo guanto di sfida : “Lamont è stato un guerriero.Ora sono pronto per Thurman. Non cercare più di nasconderti. E’ da tanto tempo che voglio combattere contro di te,almeno da quando ero 15-0. E’ il momento di combattere e non mi puoi più evitare.”