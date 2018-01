Boxe, Spence Jr – Peterson: titolo dei pesi Welterweight in palio sabato 20 gennaio a New York

Il Barclays Center di Brooklyn New York, il prossimo sabato 20 gennaio vedrà l’imbattuto Errol Spence Jr difendere il suo titolo di campione del mondo Welterweight contro l’ex campione Lamont Peterson.

Spence, 28 anni,è considerato da molti il nuovo Floyd Mayweather jr , il suo record impressionante di 22 vittorie condite da 19 KO e 0 sconfitte è la riprova del suo valore. La grande vittoria contro il campione inglese Kell Brook nel maggio 2017 dimostra inequivocabilmente le sue enormi qualità sul ring.Il test che ha di fronte però è molto ostico,Peterson,33 anni, porta in dote un record di 35 vittorie 3 sconfitte e 1 pareggio.Il nativo di Washington D.C è noto per il suo stile aggressivo e da stalker nel ring. I grandi Danny Garcia, Amir Khan e Timothy Bradley sono stati alcuni dei migliori avversari di Peterson, contro i quali il pugile ha dimostrato di poter stare sullo stesso ring. Errol Spence Jr ha detto: “Il mio obbiettivo è di conquistare tutti i titoli della divisione welterweight ma prima devo superare Lamont che è un vero veterano e che non posso certamente sottovalutare.” Peterson dal canto suo dopo essere stato fermo per 11 mesi ha parlato così ai microfoni: “Sono stati mesi difficile quelli prima del mio rientro e sono veramente felice di poter tornare a fare ciò che amo. Io voglio competere con il meglio che la divisione welterweight può offrire e regalare alla gente l’incontro che vuole vedere.Sono pronto a dare il meglio di me e a dare spettacolo sul ring.”