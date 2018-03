Boxe, Anthony Joshua Vs Joseph Parker: 3 titoli dei massimi in palio il 31 marzo a Cardiff

Nella tarda serata di oggi 31 Marzo, tre sui quattro titoli principali di campione del mondo dei pesi massimi di boxe saranno in palio a Cardiff, dove circa 90mila spettatori saranno protagonisti dal vivo dell’evento mentre centinaia di milioni guarderanno da casa in PPV Anthony Joshua e Joseph Parker. I due campioni si sfideranno in un match senza esclusione di colpi, per fare un grosso passo in avanti nell’unificazione della divisione heavyweight.

Anthony Joshua “AJ”, medaglia d’oro delle olimpiadi di londra 2012 nella categoria di peso superiore ai 91 kg ,detentore dei titoli IBF ,WBA e IBO dei pesi massimi, con un record di 20 vittorie e 0 sconfitte e una percentuale di KO del 100% da quando è diventato professionista, affronterà per la riunificazione dei titoli dei pesi massimi il neozelandese Joseph Parker, detentore del titolo WBO della medesima categoria e che dalla sua può vantare un record anch’esso stellare di 24 vittorie, 0 sconfitte e 75% di KO. Chi usicrà vincitore dal confronto di Cardiff sarà destinato ad affrontare Deonthay Wilder (39-0)”the Bronze bomber” detentore del titolo WBC dei massimi(Il terzo campione del mondo in cui è divisa oggi la categoria).

Anthony Joshua, 28 anni , è nel pieno periodo della suo sviluppo fisico e mentale come atleta e boxe, Aj possiede un fisico da bodybuilder ed entrerà sul ring con un peso di circa 115 Kg di muscoli misurando oltre 198 cm di altezza e con un’apertura alare di 208 cm. La sua forza titanica e la sua tecnicalo hanno portato a scalare la classifica degli heavyweight con sole 20 sfide e prendere lo scalpo di Wladimir Klitschko, dominatore del mondo della boxe dei pesi massimi per oltre 10 anni. Il Britannico è noto per la sua forza ed esplosività ma non è imbattibile. Joshua ha dimostrato di saper resistere alle situazioni avverse che gli si sono parate contro ma non per questo non ci sono spiragli nella sua armatura, infatti lo stesso Klitschko ma anche White lo hanno messo in grossa difficoltà. Joshua ha grossi problemi di resistenza e ha una “chin”, ovvero abilità di incassare colpi, che alcuni definiscono sospetta è dire poco.

Joseph Parker, 26 anni, possiede anch’egli un fisico molto poderoso ma meno definito rispetto a Joshua. Parker è alto 193 cm e si presenterà sul ring probabilmente con un peso simile a quello di Joshua. Parker non può vantare la stessa esperienza sul ring di Joshua, pur avendo affrontato 4 incontri professionistici in più di AJ, non ha affrontato avversari all’interno della top 10 del ranking degli heavyweight. Parker ha però ottenuto l’appoggio del “Lineal champion” Tyson Fury , che ha speso sempre belle parole sul neozelandese e lo pone come favorito nell’incontro.

Cardiff sarà per una notte al centro del mondo della boxe. Entrambi i pugili sono campioni e portano un record immacolato e la convinzione assoluta di essere l’uno migliore dell’altro. Joshua è l’assoluto favorito secondo i bookmakers e gli esperti del settore ma Parker è pronto al grande upset, forse il più grande upset sportivo dell’anno. Cardiff sarà il palcoscenico di una sfida epica e sarà l’inizio della leggenda di una nuova superstar nel mondo della boxe, non ci resta che augurarci che vinca il migliore e che lo spettacolo non deluda le aspettative.