Boxe, Parker vs Joshua: i motivi per cui puntare su Joshua

Anthony Joshua alias Aj è pronto a difendere i suoi titoli di campione WBA, IBF e IBO dei pesi massimi dall’assalto del campione WBO Joseph Parker, in un match per la scalata alla riunificazione della divisione dei pesi massimi che si svolgerà questa notte a Cardiff. Joshua è considerato dalla maggioranza degli addetti ai lavori del mondo della boxe come il miglior Heavyweight vivente e l’uomo favorito a riunificare tutte le cinture di campione dei pesi massimi alla sua vita.

AJ è nato a Watford in Inghilterra, ma i suoi genitori sono di origini nigeriane, la sua adolescenza è stata difficile, con molti problemi con la giustizia ma alla fine AJ dopo aver provato vari attività sportive ha trovato la via per la sua consacrazioni nel mondo dello sport dove poter anche incanalare la sua rabbia e frustrazione ovvero la Boxe. Aj dopo i primi successi nel mondo amatoriale e qualche breve incidente di percorso ha ottenuto uno dei più grandi successi che uno sportivo possa mai sognare di raggiungere: la vittoria nel 2012 del torneo olimpico di boxe dei pesi massimh, proprio sul nostro grandissimo campione Roberto Cammarelle.

Il successo di Aj nelle olimpiadi di casa lo ha spinto fino a voler conquistaretutti i titoli possibili nella divisione Heavyweight dei professionisti. Joshua ha otenuto le sue tre cinture sconfiggendo i l campione Charles Martin e il dominatore della divisione per ben 10 anni, ovvero Wladimir Klitschko. Joshua è un uomo dotato di un fisico simile a quello con il quale venivano rappresentati nelle statue antiche le divinità del pantheon greco-romano. Alto 198 cm e con il peso di oltre 110 Kg, Joshua è l’assoluto favorito secondo i bookmakers per trionfare su Parker questa sera, ma quali sono i motivi per cui AJ tornerà a casa con un altro titolo mondiale questa notte?

Aj vanta una grandissima esperienza in campo amatoriale ma anche in quello professionistico, può vantare successi enormi e convincenti sul piano oltre che sul palcoscenico olimpico anche su quello di numerosi tornei amatoriali oltre che gli scalpi di combattenti feroci e pericolosi come Dyllian White, Carlos Takam e Dominic Breazele oltre che del già citato Klitschko. Joshua ha ottenuto i suoi successi basandosi su un una enorme forza fisica e un’ottima tecnica pugilistica. La sua esplosività e i suoi continui assalti, soprattutto nei rounds iniziali dell’incontro sono un scoglio insormontabile per la quasi totalità dei combattenti della divisione heavyweight. Joshua non è però un “bruto” ma ha anche una enorme intelligenza all’interno del ring ed è in grado di gestire le energie e controllare la partita con un Jab potente e preciso. La vera forza di Joshua sta però nel colpire l’avversario prima che lui possa colpirlo e annientarlo con una miriade di colpi. Infatti Joshua non possiede una enorme resistenza agli attacchi soprattutto rivolti verso la testa, non ha una grandissima difesa e spesso è finito al tappeto, ricordiamo i casi Price, Klitschko e le voci su Dubois. Joshua ha si punti deboli ma nessuno è mai stato in grado di fermarlo mentre tutti e 20 i suoi avversari sono stati sconfitti per KO o TKO. I bookmakers e gli scommettitori sono tutti a favore di Joshua e ormai le scommesse si sono indirizzate sul round in cui Joshua stenderà Parker, ma questa non sarà una sfida facile ed è probabile si arrivi ai rounds finali. Proprio la resistenza e i problemi di stamina sono sempre stati il tallone d’Achille per AJ ma sembra che il britannico si sia sottoposto ad un allenamento speciale indirizzato proprio a sopperire a questa lacuna. Joshua vuole trionfare a Cardiff per garantirsi il match più importante della sua vita contro Wilder, ma prima aspettiamoci i fuochi d’artificio questa sera a Cardiff.