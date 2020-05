Palestre chiuse, vita sedentaria e poco movimento. La quarantena imposta dall’emergenza coronavirus ha cambiato anche la vita degli amanti della Boxe. Quest’ultimi però non hanno appeso i guantoni al chiodo ma hanno deciso di ricorrere al web per continuare ad allenarsi. A testimonianza di ciò, c’è l’aumento d’iscritti alle lezioni e ai corsi in diretta social.

Lezioni di Boxe online anche dopo il lockdown

Il successo dell’iniziativa e l’alto numero delle adesioni ha spinto diversi personal trainer a prendere la decisione di proseguire il coaching online anche dopo la riapertura delle palestre. Di questo parere è Marco Alinti, pugile e personal trainer, il quale in un’intervista per il corriere della sera ha spiegato: “Ci sto puntando molto. Si è aperta una finestra che in Italia non c’era. È questo il futuro del fitness perché consente davvero a tutti, in ogni momento della giornata, di allenarsi senza uscire di casa”. Il pugile spiega che: “Tutto è partito dalla richiesta di un’amica che voleva allenarsi. Poi il gruppo si è allargato fino a 70 persone che seguono gli esercizi in diretta Instagram. Certo all’inizio è un po’ strano perché ti sembra di parlare da solo, ma poi si creano interazioni come in palestra”.

Così come Mike Tyson a 53 anni ha rimesso i guantoni, anche gli italiani hanno approfittato della quarantena per rimettersi in forma.