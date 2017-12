Una partita alla volta. È sempre stato questo il motto di Simone Inzaghi, che questa sera all’Olimpico, nel quarto di finale di Coppa Italia tra la sua Lazio e la Fiorentina, non ha intenzione di risparmiare i suoi top players in vista della super sfida di sabato alle 18 con l’Inter a San Siro.

Qualcuno riposerà (Luis Alberto), per altri si tratta di un semplice avvicendamento. Il dubbio unico riguarda il bomber Ciro Immobile, colto nei giorni di Natale da un attacco influenzale che potrebbe comprometterne la presenza. Il centravanti, comunque, si sarebbe al massimo accomodato in panchina, poiché Inzaghi aveva già scelto di dar spazio al Felipe Caicedo.

Dunque, immaginando una Lazio in campo con il collaudato 3-5-2, Strakosha sarà schierato tra i pali (Vargic e Guerrieri dovranno attendere altre occasioni), davanti al portiere albanese ci saranno Bastos, de Vrij e Radu. A centrocampo Basta e Lulic agiranno sugli esterni mentre al centro ci saranno i titolarissimi Leiva, Milinkovic e Parolo. In avanti, come detto, ci sarà il bomber di scorta Felipe Caidedo, supportato dal recuperato Felipe Anderson, che gli agirà alle spalle con il compito di scatenare tutta la sua fantasia..

Il tecnico biancocelesti ha diramato l’elenco dei convocati. Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic; Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace; Centrocampisti: Felipe Anderson, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani, Palombi.