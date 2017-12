Coppa Italia in Tv, nuovo successo per Mediaset che acquisisce i diritti per l’estero

Continuano i successi i casa Mediaset. Dopo l’entusiasmo per essersi aggiudicati i diritti televisivi per i prossimi mondiali – sia in Italia che in Spagna – l’azienda milanese festeggia un nuovo successo. Sarà, infatti, lei a trasmettere all’estero due derby di Coppa Italia – Milan-Inter e Juventus-Torino – valevoli per i quarti di finale.

Tutti gli italiani e tutti gli appassionati di grande calcio di Stati Uniti, Canada e Australia potranno infatti godersi lo spettacolo dei due big match. Per il derby della Madonnina il calcio di inizio è fissato per le 15 (ora italiana) del 27 dicembre mentre il derby della Mole andrà in scena mercoledi 3 gennaio 2018 alle 20:45 (ora italiana).

Ma non è finita qui. Mediaset Italia trasemtterà, per l’estero, in televisione e in streaming – collegandosi all’indirizzo http://online.mediasetitalia.it o tramite l’app dedicata – il 31 gennaio e il 28 febbraio prossimi, anche le sfide valide per le semifinali.

Ma un’offerta di questo tipo non poteva di certo lasciare fuori la gara più importante di tutte. Anche la finale del 9 maggio andrà in onda e, sarà visibile al pubblico, sempre attraverso gli stessi stessi canali.

A questo va aggiunto che, i giornalisti della Rai – ancora infuriati con la propria emittente per aver perso la “sfida-Mondiali” con Mediaset – hanno proclamato uno sciopero proprio per il giorno in cui si dispuetrà il derby di Torino che quindi, in Italia, andrà in onda senza telecronaca e commento tecnico. Una gara che sarà muta dall’inizio alla fine: non ci saranno, come logica conseguenza, neanche le consuete interviste prima e dopo il match, ne l’intervista “a caldo” da bordo campo.