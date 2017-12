Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV e streaming gratis oggi 30 dicembre

Inter-Lazio

Ultimo appuntamento dell’anno per la Serie A, tante le partite interessanti nella 19.a giornata ma su tutte spicca il match di San Siro delle ore 18 tra Inter e Lazio. Le due squadre occupano la terza e quinta posizione e attraversarsano momenti totalmente opposti. I nerazzurri di Luciano Spalletti dovranno riscattare le due sconfitte in campionato contro Udinese e Sassuolo e la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei cugini del Milan. Buon momento invece per la Lazio di Inzaghi, che arriva da due vittorie consecutive contro Crotone e Fiorentina, nelle quali non ha subito reti e dal passaggio in semifinale nella coppa nostrana dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Alcuni dubbi di formazione per l’Inter: Spalletti deve scegliere i terzini. D’Ambrosio è out per infortunio quindi il tecnico dovrà optare per due tra Santon, Cancelo, Nagatomo e Dalbert con i primi favoriti. In mezzo al campo Gagliardini in vantaggio su Brozovic mentre in avanti Candreva, Perisic e Icardi devono riscattarsi dalla brutta prova contro il Milan.

Nella Lazio, formazione praticamente fatta. L’unico dubbio di Inzaghi è quello tra Marusic e Lukaku, con il montenegrino in vantaggio per un posto da titolare. In difesa spazio a Wallace, Bastos verso la panchina. Immobile ha superato l’attacco influenzale e sarà regolarmente in campo supportato da Luis Alberto e Milinkovic. Felipe Anderson pronto ad entrare a partita in corso.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV e streaming gratis

Il match di San Siro Inter-Lazio con inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta TV da Mediaset Premium e Sky. Su Premium, la partita sarà visibile in diretta sui canali Premium Sport e Premium Sport HD con telecronaca affidata a Massimo Callegari e commento tecnico di Aldo Serena. Su Sky, la sfida sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Calcio 1 HD, Sky Sport 1 HD e Sky SuperCalcio HD con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Inoltre, la partita potrà essere seguita in streaming gratis dagli abbonati Premium e Sky su tablet, smartphone e PC sulle rispettive applicazioni dedicate.