Fantacalcio: i consigli per la 19^giornata di Serie A

CROTONE vs NAPOLI: gara che sembra dall’esito scontato. I partenopei sulla carta sono infatti favoritissimi e vogliono chiudere il girone d’andata da primi. Potete schierare quindi tutti gli uomini di Sarri che potrebbero divertirsi domani allo Scida e regalare spettacolo.

FIORENTINA vs MILAN: i rossoneri sono rivitalizzati dal derby vinto in Coppa Italia ma avranno di fronte una grande squadra molto organizzata sopratutto in difesa. Punire Sportiello quest’anno è cosa da pochi ed ecco perchè il portierone viola è schierabile. Oltre a lui sono consigliati il solito Chiesa ma anche Benassi e Thereau che hanno già fatto male in passato ai milanesi. Tra gli ospiti invece è in forte dubbio Kalinic che ha preso una botta contro l’Inter. Colui che può segnare è quindi Suso che dovrà guidare ancora una volta l’attacco.

ATALANTA vs CAGLIARI: i bergamaschi in casa sono un bunker e il Cagliari sarà senza Joao Pedro, espulso per comportamento scorretto per ben 4 partite. Spazio dunque a Cristante, che è in fortissima, Hateboer e anche al Papu Gomez, che potrebbe tornare a regalare gioie a noi fantallenatori dopo le ultime due gare ottime. E’ in netta ripresa.

BENEVENTO vs CHIEVO: i veronesi sono in crisi nelle ultime partite ma questa è la partita giusta per risollevarsi. Il Benevento infatti ormai ha dimostrato da tempo di non avere le carte giuste per poter giocarsi la permanenza nella massima serie e dovranno affidarsi al mercato per avere qualche fioca speranza. Schierabili quindi Cacciatore, che può essere devastante con le sue falcate lungo la fascia, Birsa e Inglese, che proverà a regalare le ultime gioie ai suoi tifosi attuali prima di andarsene a Napoli.

BOLOGNA vs UDINESE: gara dall’esito incerto questa del Dall’Ara. E’ vero infatti che l’Udinese è in formissima ma passare in questo stadio non è una passeggiata. Sopratutto con un Verdi così in forma. Consigliamo comunque sia Barak e Jankto tra i friulani. Schierabile anche Lasagna.

ROMA vs SASSUOLO: i giallorossi sembrano aver perso lo smalto iniziale, sopratutto lì davanti. a ora è vietato sbagliare, contro il Sassuolo bisogna vincere per non far scappare Juventus e Napoli. Dzeko dovrebbe rifiatare e al suo posto dovrebbe giocare Shick. Consigliamo però più Florenzi ed El Sharaawy dato che l’attaccante ceco ha dimostrato nella scorsa giornata di non essere in formissima. Schierabile però anche Alisson che potrebbe portare a casa un’altra porta inviolata.

SAMPDORIA vs SPAL: la Samp era partita benissimo ma dopo la vittoria sulla Juve sembra non riuscire più a trionfare. Questa potrebbe essere la volta buona dato che avrà di fronte la Spal. Potete mettere dunque Quagliarella, Torreira e Praet.

TORINO vs GENOA: senza il Gallo Belotti il Toro ha perso qualcosa lì davanti e dovrà affidarsi completamente a Iago Falque per vincere questa partita. Oltre a lui potete mettere Sirigu dato il suo stato di forma e dato che il Genoa non è una macchina da gol nonostante la ura Ballardini. Tra i liguri invece è più difficile fare un pronostico. Potete mettere però Bertolacci e Lapadula.

INTER vs LAZIO: brutto momento per i nerazzuri che sembravano invincibili fino a poche giornate fa. La Lazio può approfittarne e sbancare al Meazza. Consigliamo per questo più gli uomini di Inzaghi rispetto a quelli di Spalletti. Mettete Luis Alberto, Milinkovic e Immobile senza problemi. Potete puntare anche su Icardi dato che se dovesse segnare uno dell’Inter, al 75% sarà lui.

HELLAS vs JUVENTUS: discorso uguale a quello del Napoli. Puntate senza alcun problema sugli uomini di Allegri perché il pronostico è tutto a loro favore. Da Szczesny a Higuain sono tutti schierabilissimi. Ed attenzione anche a Dybala che dovrebbe tornare lì davanti pronto a far impazzire tutti.