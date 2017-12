Dopo le abbuffate di questi giorni e quelle che verranno tra cenone e dolci per l’epifania, è bene ricominciare da subito a rimettersi in forma con un po’ di attività fisica. Per cui prendete il vostro corpo, convincetelo che c’è bisogno di muoversi, mettetevi comodi sul divano e prendete in mano il telecomando. Perché in queste feste lo sport, e il calcio in particolare, non si fermano. E da quest’anno c’è una bella fetta di nostro campionato come protagonista delle nostre televisioni.

Mettiamoci comodi dunque, zittiamo i parenti fastidiosi che vediamo una volta all’anno, releghiamo da parte la solita zia che anche quest’anno ci ha regalato il pigiama, ringraziamo i nonni per il cibo e per i regali ma adesso accendiamo la TV e godiamoci la nostra squadra del cuore, perché sicuramente sarà impegnata in qualche competizione tra Serie A e/o Coppa Italia. E se la squadra per cui tifiamo non c’è, possiamo consolarci con le squadre di Liga spagnola o Premier League, perché anche loro come da tradizione che in questo periodo vanno rispettate più che mai, hanno deciso di scendere in campo.

Ecco dunque il programma di bel calcio che ci aspetta da oggi fino al 6 Gennaio prossimo.

Feste tra panettone, spumante e…calcio: il calendario da oggi al 6 Gennaio di Serie A, Liga, Premier e Coppa di Francia

Ecco dunque le partite tra Serie A, Premier League, Liga spagnola, Coppa di Francia e FA Cup. Tante partite ogni giorni che ci terranno compagnia in queste lunghe giornata passate tra cibo, parenti e alberi di Natale. Un programma ricco e con match super interessanti: da sottolineare Milan-Inter di Coppa Italia, Arsenal-Chelsea, Fiorentina-Inter, Inter-Lazio, Fiorentina-Milan e tante tante altre.

MARTEDÌ 26/12 – Coppa Italia (quarti): Lazio-Fiorentina (ore 21.00).

Premier League, 20^ giornata (prima di ritorno): Chelsea-Brighton (ore 16.00), Manchester Utd-Burnley (ore 16.00).

MERCOLEDÌ 27/12 – Coppa Italia (quarti): Milan-Inter (ore 20.45).

Premier League 20^ giornata (prima di ritorno): Newcastle-Manchester City (ore 20.45).

GIOVEDÌ 28/12 – Premier League 20^ giornata (prima di ritorno): Crystal Palace-Arsenal (ore 21.00).

VENERDÌ 29/12 – Serie A 19^ giornata: Crotone-Napoli (ore 20.45).

SABATO 30/12 – Serie A 19^ giornata: Fiorentina-Milan (ore 12.30), Roma-Sassuolo (ore 15.00), Inter-Lazio (ore 18.00), Verona-Juventus (ore 20.45).

Premier League 21^ giornata: Chelsea-Stoke City (ore 16.00), Manchester Utd-Southampton (ore 18.30).

DOMENICA 31/12 – Premier League 21^ giornata: Crystal Palace-Manchester City (ore 13.00).

LUNEDÌ 1/1 – Premier League 22^ giornata: Everton-Manchester Utd (ore 18.30).

MARTEDÌ 2/1 – Coppa-Italia (quarti): Napoli-Atalanta (ore 20.45).

Premier League 22^ giornata: Manchester City-Watford (ore 21.00).

MERCOLEDÌ 3/1 – Coppa-Italia (quarti): Juventus-Torino (ore 20.45).

Premier League 22^ giornata: Arsenal-Chelsea (ore 20.45).

GIOVEDÌ 4/1 – Premier League 23^ giornata: Tottenham-West Ham (ore 21.00).

VENERDÌ 5/1 – Serie A 20^ giornata (prima di ritorno): Fiorentina-Inter (ore 20.45).

FA Cup (terzo turno): Liverpool-Everton (ore 20.55).

SABATO 6/1 – Serie A 20^ giornata (prima di ritorno): Milan-Crotone (ore 15.00), Spal-Lazio (ore 15.00), Napoli-Verona (ore 15.00), Roma-Atalanta (ore 18.00), Cagliari-Juventus (ore 20.45).

FA Cup (terzo turno): Manchester City-Burnley (ore 16.00).

Liga BBVA 18^ giornata: Atletico Madrid-Getafe (ore 13.00).

Coppa di Francia (trentaduesimo di finale): Tolosa-Nizza (ore 15.00).

DOMENICA 7/1 – Liga BBVA 18^ giornata: Barcellona-Levante (ore 16.15), Celta Vigo-Real Madrid (ore 20.45)

Coppa di Francia (trentaduesimo di finale): Rennes-PSG (ore 21.00)

Il calendario c’è, le partite ci sono, non resta che godercele. Mettiamoci comodi sul divane e gustiamoci il grande calcio europeo. Buone feste a tutti da parte del calcio!