Sta per chiudersi il 2017. Tra una settimana ci troveremo catapultati nel 2018, l’anno dei mondiali senza Italia, cosa che non accadeva da esattamente 60 anni. Sarà l’anno in cui il Napoli in Serie A proverà a fermare l’egemonia della Juventus campione d’Italia per sei stagioni consecutive entrando di fatto nella storia. Sarà anche l’anno in cui la Ferrari proverà il riscatto dopo un’annata amara, apertasi benissimo per i tifosi del Cavallino ma che non è terminata come ci si aspettava, con le Mercedes e con Lewis Hamilton nuovamente sugli scudi e campione del mondo per la quarta volta in carriera. Il 2017 verrà ricordato come l’anno in cui il pilota della Honda Marc Marquez riscrive la storia, vincendo il suo sesto titolo mondiale, il quarto in MotoGP. Ma bisogna anche ricordare la finale di Cardiff con la Juve che perde malamente contro il Real Madrid la finale di Champions League, la seconda in tre anni.

Rivediamo in breve i top ed i flop dell’anno solare 2017;

I TOP

Juventus : la cavalcata degli uomini di Allegri è stata trionfale, complice anche un campionato di Serie A abbastanza monotono. Sfilato Pjanic alla Roma e Higuain al Napoli, per la Juve è stato abbastanza semplice mettere le mani sullo scudetto, anche se Roma e Napoli hanno impensierito la Vecchia Signora nelle ultime giornate. Sei scudetti consecutivi , impresa mai riuscita nella storia della Serie A, nonostante un gioco non proprio brillante, da parte della squadra di Allegri;

: finalmente è tornata la scuderia di Borgo Panigale. Era dai tempi in cui l’australiano Casey Stoner dominava in MotoGP che la Ducati non vinceva 6 gran premi in una sola stagione. Gran parte del merito va ad . Peccato per l’epilogo, DesmoDovi meritava certamente di più; Real Madrid: ha vinto tutto ciò che era possibile vincere. Campionato, Supercoppa Europea, Supercoppa Spagnola, Champions League e Mondiale per Club. E’ probabilmente la squadra più forte di tutti i tempi, e con un certo Cristiano Ronaldo in formazione, non può essere altrimenti. Nella finale di Champions League, i Blancos hanno distrutto la Juventus 4-1, in una partita straordinaria. Nella finale di Supercoppa Spagnola, il difensore del Barcellona Piqué ha parlato così del Real Madrid: “ci hanno fatto ballare”. La sintesi perfetta per spiegare la grandezza di questa squadra.

I FLOP